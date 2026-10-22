Statul irlandez a lansat online o campanie naţională menită să sensibilizeze populaţia cu privire la aspectele legate de consimţământ. Obiectivul? „Să contribuim la construirea unei societăţi în care consimţământul este valorizat de toţi”, se arată pe site-ul We-Consent, potrivit News.ro.

Proiectul, iniţiat de Centrul de criză pentru victimele violului din Dublin (DRCC), este finanţat aşadar de guvern. Dar unul dintre videoclipurile distribuite pe scară largă pe reţelele sociale a stârnit reacţii vehemente.

Spotul de treizeci de secunde începe în holul unei case burgheze. Un băiat şi sora lui adolescentă le deschid uşa bunicilor, care tocmai au sunat la sonerie. Băiatul îi îmbrăţişează foarte călduros pe bunicul şi pe bunica, în timp ce sora lui mai mare pare vizibil jenată, temându-se de o interacţiune similară. Bunicii se întorc spre ea strigând „Draga mea!”. Într-un prim-plan foarte apropiat, îi vedem pe bunici apropiindu-se de cameră pentru a-şi săruta nepoata, care afişează o expresie dezgustată. Apoi, la final, apare sloganul: „Nu toată lumea vrea neapărat îmbrăţişări. Chiar dacă vin din partea celor care îi iubesc”.

„Ciudat? Poate. Important? Absolut” - se spune în mesajul transmis la finalul videoclipului, care între timp a fost retras.

Spotul a atras însă atenţia şi a beneficiat de acoperire mediatică internaţională în publicaţii precum New York Post.

Ministrul irlandez al justiţiei a criticat însă spotul publicitar realizat de Centrul de criză pentru victimele violului din Dublin (DRCC) care promova consimţământul, calificându-l drept „inadecvat şi jignitor la adresa bunicilor”. Politician din partidul Fianna Fáil, Jim O’Callaghan, al cărui departament a finanţat campania, a declarat că videoclipul a fost retras în urma discuţiilor purtate cu DRCC.

El a precizat că videoclipul „nu reprezintă punctul de vedere al Guvernului”.

„A fost atât inadecvat, cât şi jignitor la adresa bunicilor şi a fost eliminat de DRCC în urma discuţiilor pe care le-au purtat funcţionarii mei cu reprezentanţii acestora. Deşi este esenţial să ne asigurăm că oamenii înţeleg conceptul de consimţământ în ceea ce priveşte relaţiile sexuale, acest videoclip nu a contribuit la atingerea acestui obiectiv şi, în multe privinţe, a fost contraproductiv”, a recunoscut ministrul.

Într-o declaraţie adresată postului de televiziune irlandez RTÉ, DRCC a explicat: „We-Consent este o campanie pe termen lung, parte a activităţii de prevenire a Centrului de Criză împotriva Violului din Dublin, menită să sporească conştientizarea şi respectarea consimţământului în Irlanda. Am creat trei videoclipuri pornind de la ideea că limitele trebuie respectate încă de la o vârstă fragedă şi că trebuie respectate şi limitele celorlalţi. Vom retrage videoclipurile de pe canalele noastre de social media, în timp ce ne gândim dacă acestea au efectul pozitiv pe care ne-l dorim”.

Pe lângă Ministerul Justiţiei, campania „We-Consent” este susţinută şi de Ministerul Copiilor, Egalităţii, Persoanelor cu Dizabilităţi, Integrării şi Tineretului, precum şi de CUAN (Agenţia pentru combaterea violenţei domestice, sexuale şi bazate pe gen).

Senatorul Partidului Fine Gael, Gareth Scahill, a declarat că videoclipul reprezintă o risipă de resurse. „Ceea ce este îngrijorător aici este faptul că s-au folosit bani publici pentru a finanţa un spot publicitar care, în cel mai bun caz, a fost prost gândit, iar în cel mai rău caz este jignitor şi poate aduce prejudicii populaţiei noastre în vârstă”, a spus el.

„Problema consimţământului este una foarte serioasă şi recunosc munca importantă pe care Centrul de criză pentru victimele violului şi alte agenţii o desfăşoară zilnic pentru a apăra drepturile tuturor victimelor violului şi violenţei sexuale, inclusiv ale copiilor. Însă acest videoclip de pe reţelele sociale, finanţat din fonduri publice, este complet pe lângă subiect”, a spus politicianul.

El a adăugat: „Ce va urma? Va trebui oare să semnăm formulare de consimţământ în sălile de sosiri ale aeroporturilor din Dublin, Shannon, Knock şi Cork în această perioadă de Crăciun, înainte de a ne putea întâmpina membrii familiei?”

Un purtător de cuvânt al Ministerului Justiţiei a declarat: „We-Consent” este un program creat şi dezvoltat de Centrul de Criză pentru Victimele Violului din Dublin (DRCC), care are ca scop informarea, educarea şi implicarea publicului cu privire la toate formele de consimţământ. Videoclipurile de pe reţelele sociale distribuite recent în cadrul acestui program au fost produse de DRCC cu costuri reduse, cu ajutorul voluntarilor, şi nu fac parte dintr-o campanie publicitară a Guvernului. Ministerul înţelege că DRCC intenţionează să revizuiască aceste videoclipuri. Acestea sunt eliminate de pe canalele lor de social media pentru a permite această revizuire”.