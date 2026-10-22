Nerazzurrii au reușit să obțină victoria grație golului marcat de Carlos Augusto în minutul 77. Cristi Chivu a primit nota 6 din partea publicației italiene Tuttomercatoweb.

„După două înfrângeri, Inter avea mare nevoie de o victorie în Liga Campionilor. Primele minute au fost încurajatoare, însă următoarea oră de joc a echipei lui Chivu a ridicat semne de întrebare. Antrenorul a încercat să schimbe lucrurile prin înlocuiri, iar eliminarea lui Bastoni risca să complice totul. Din fericire pentru el, l-a avut pe Carlos Augusto, asul din mânecă. Evoluția nu a fost pe deplin convingătoare, dar important era să câștige. Iar echipa a demonstrat că are caracter”, au scris jurnaliștii italieni.

Cum a comentat Cristi Chivu victoria chinuită a lui Inter

Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat miercuri seară, după meciul cu Şahtior Doneţk, scor 1-0, că formaţia sa a demonstrat că poate da tot ce are mai bun chiar şi în inferioritate numerică.

"Aş privi meciul în ansamblu. Am început bine, dar apoi am devenit puţin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor şi-au lăsat amprenta. Aveam nevoie de o prestaţie disciplinată şi organizată, iar după o primă repriză dificilă, cele trei schimbări au adus energie proaspătă şi entuziasm. Chiar şi cu zece jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun, ridicându-ne nivelul de concentrare şi intensitate", a spus Chivu, potrivit News.ro.

El a precizat că speră ca victoria să îi redea echipei sale încrederea şi entuziasmul.

"Nu e niciodată uşor când rămâi în zece, mai ales că deja ne era greu să recuperăm mingea chiar şi cu unsprezece jucători. Dar ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc şi ne-am asumat o responsabilitate mai mare. Băieţii şi-au dorit cu adevărat această victorie şi sper că ne va reda încrederea şi entuziasmul în perspectiva următoarelor meciuri europene. Suntem epuizaţi pentru că am dat totul pentru a obţine victoria. Este o victorie extrem de importantă."

Echipa Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Şahtior Doneţk, într-un meci din etapa a treia a grupei Ligii Campionilor.

Inter a jucat în inferioritate numerică din minutul 68, când a fost eliminat Bastoni.