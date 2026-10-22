"Aş privi meciul în ansamblu. Am început bine, dar apoi am devenit puţin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor şi-au lăsat amprenta. Aveam nevoie de o prestaţie disciplinată şi organizată, iar după o primă repriză dificilă, cele trei schimbări au adus energie proaspătă şi entuziasm. Chiar şi cu zece jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun, ridicându-ne nivelul de concentrare şi intensitate", a spus Chivu, potrivit News.ro.

El a precizat că speră ca victoria să îi redea echipei sale încrederea şi entuziasmul.

"Nu e niciodată uşor când rămâi în zece, mai ales că deja ne era greu să recuperăm mingea chiar şi cu unsprezece jucători. Dar ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc şi ne-am asumat o responsabilitate mai mare. Băieţii şi-au dorit cu adevărat această victorie şi sper că ne va reda încrederea şi entuziasmul în perspectiva următoarelor meciuri europene. Suntem epuizaţi pentru că am dat totul pentru a obţine victoria. Este o victorie extrem de importantă."

Echipa Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Şahtior Doneţk, într-un meci din etapa a treia a grupei Ligii Campionilor.

Inter a jucat în inferioritate numerică din minutul 68, când a fost eliminat Bastoni.