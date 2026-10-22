„O creştere puternică a PIB a fost înregistrată în regiunea Eastern and Midland din Irlanda, care a avut, de asemenea cel mai mare PIB pe locuitor în 2024, şi care a înregistrat un avans de 38% între 2019 şi 2024. Urmează regiunea Northern and Southern cu 36,4%...(...) În afara Irlandei, cele mai mari rate de creştere au fost înregistrate în regiunea Bucureşti-Ilfov (plus de 33%), Malta (o creştere de 32,9%); regiunea ultraperiferică franceză Mayotte (avans de 32,1%)”, arată Eurostat, potrivit News.ro.

Între 2019, ultimul an de dinaintea pandemiei de COVID-19, si 2024, PIB-ul UE a crescut cu 5,6% în medie, în termeni reali.

Dintre cele 244 de regiuni de nivel 2 al nomenclatorului comun al unităţii teritoriale de statistică al UE (NUTS2), un număr de 197 de regiuni au cunoscut creştere, nivelul activităţii economice fiind mai mare, în 2024, faţă de 2019.

În acelaşi timp, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut în 46 de regiuni şi a rămas neschimbat într-o singură regiune - Ciudad de Ceuta, în Spania.

Pe de altă parte, regiunea bulgară Yugoiztochen a înregistrat cea mai mare contracţie a activităţii economice în intervalul 2019–2024, PIB-ul scăzând cu 20,5%. Eurostat mai arată că în alte patru regiuni s-au înregistrat contracţii de două cifre - Dytiki Makedonia (Grecia), cu minus 18%, Groningen (Ţările de Jos), recul de 14%, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia (ambele din România), scădere de 13,5%, respectiv 11,3%.