Golul a fost marcat de Carlos Augusto, în minutul 77, scrie News.ro. Anterior, Inter a pierdut meciurile cu Real Madrid (scor 1-2) și cu Club Brugge (3-4).

„Ceea ce s-a întâmplat în Liga Campionilor anul trecut și-a lăsat amprenta. Am pierdut două dintre cele opt meciuri și mai avem șase de disputat. Presiunea crește și nu ne permitem să facem greșeli. Echipa a început bine, apoi s-a speriat. Cele trei schimbări ne-au dat energie, iar când am rămas în zece oameni, am înțeles că trebuie să depunem un efort suplimentar. Aveam nevoie de o victorie, iar acest rezultat ne mai ia din griji. Trebuie să avem mereu această atitudine.

Am văzut câteva demarcări importante chiar și după ce am rămas în zece oameni. Am văzut atacul foarte agresiv al lui Thuram în profunzime și am văzut efortul depus. Am acceptat să suferim. Bastoni? A fost naiv. Ar fi trebuit să ne gestionăm mai bine frustrările. Aș vrea să păstrăm acest spirit, care nu trebuie să ne lipsească niciodată. Nu trebuie să considerăm nimic ca fiind garantat. L-am văzut pe Barella făcând pressing și în minutul 90. Există și momente în care trebuie să riști totul în joc, iar acest lucru mă bucură. Trebuie să ne păstrăm luciditatea și încrederea. Ceea ce s-a întâmplat în Liga Campionilor în ultimele luni ne-a afectat. Mi-ar plăcea să văd această atitudine mereu. Victoriile elimină o parte din griji”, a declarat Chivu după meci, potrivit Tuttomercatoweb.

Tot miercuri, Real Madrid a învins cu 4-1 echipa Leipzig, pe teren propriu, într-un meci care a fost arbitrat de Istvan Kovacs. Pe stadionul Santiago Bernabeu, au înscris Silva ’44, Arda Guler ’52, Mbappe ’83 şi Diomande ’87 pentru madrileni, respectiv Gomis ’85 pentru oaspeţi.

Alte rezultate din Liga Campionilor:

Aston Villa – Viking 3-1

Au marcat: Barkley ’23, Buendia ’37 (penalti), Heggheim ’62 (autogol) / Christiansen ‘84

Bayern Munchen – Arsenal 2-2

Au marcat: Davies ’35, Harry Kane ’61 (penalti) / Eze ’25, Rice ‘82

FC Bruges – Lens 3-0

Au marcat: Vanaken ‘45+3, Seys ’50, Forbs ‘72

Betis – Feyenoord 1-0

A marcat: Isco ’59 (penalti)

Sporting Lisabona – LASK Linz 2-3

Au marcat: Suarez ‘5 (penalti), ’89 / Lang ’15, Kalajdzic ’63, Danek ‘68