Lumini colorate, combinate cu măiestrie sub forma unor figuri, mesaje și forme geometrice, au încântat publicul. Au fost aproape 50.000 de oameni, spun organizatorii.

Pentru că 2026 este anul Nadia Comăneci, o proiecție a fost dedicată marii sportive. S-au împlinit la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Fată: „Totul a fost minunat. Momentul cu Nadia a fost senzațional”.

Turist din Ucraina: „Acest spectacol este incredibil. Nu am mai văzut așa ceva niciodată”.

Un studio de creație din Barcelona, care a reprezentat Germania la I Mapp, a câștigat premiul juriului.

V.P.M. , câștigătorii premiului juriului: „Este o onoare uriașă să fim aici și să câștigăm acest concurs. Tot ceea ce facem vine din inimile noastre. Este pasiunea noastră. Lucrarea noastră se numește și este o metaforă despre comunicare și despre cum înveți să comunici”.

Spectatorii și-au putut vota și ei, prin SMS, artistul favorit:

Leticia RMS, câștigătoarea premiului publicului: „A fost o surpriză, nu m-am așteptat să câștig. Este un clișeu, dar am rămas fără cuvinte. Reprezint femeile din Brazilia cu acest premiu, femeile latino-americane. Am vrut să arăt întâlnirea dintre tehnologie și natură și despre cum vor arăta vietățile în viitor. Este primul meu premiu în mapping”.

Muzica electronică a britanicilor de la Rudimental a întregit atmosfera, în Piața Constituției.

Mihaela Păun, director ARCUB: „Festivalul este la a 11a ediție. Este un eveniment dedicat atât profesioniștilor din zona new media, a artelor vizuale, dar dedicat și publicului”.