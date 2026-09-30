Rochia poartă semnătura ATU Body Couture, iar pantofii au fost creaţi de HARDOT. În Bucureşti, sute de invitaţi s-au reunit pentru a urmări şi susţine momentul.

Nadia a defilat alături de celebrităţi precum Celine Dion, Viola Davis, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell şi pentru prima dată Kristen Bell, la eveniment participând şi creatori de modă, dar şi experţi în frumuseţe.

„Pentru prima dată, România a fost reprezentată la acest eveniment, pe un podium diferit de cel sportiv, dar unde am simţit aceeaşi emoţie şi energie. Sper ca acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele şi să îşi urmeze propriul drum”, a declarat Nadia Comăneci.