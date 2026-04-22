Rădoi a semnat un contract pe un an şi jumătate, precizează clubul din Super Lig.

Mirel Rădoi va fi al doilea tehnician român care o pregăteşte pe Gaziantep, după ce Marius Şumudică a antrenat-o în două mandate, 2019-2021, respectiv 2023-2024.

Rădoi (45 ani) s-a despărţit marţi de FCSB, echipă la care fusese instalat în funcţie la data de 10 martie, după demisia tehnicianului cipriot Elias Charalambous. Contractul său era valabil până la finalul actualului sezon competiţional.

În aproximativ o lună şi jumătate, tehnicianul a înregistrat la FCSB trei victorii, un egal şi o înfrângere. Rădoi a început sezonul la Universitatea Craiova, dar a demisionat pe 10 noiembrie.

Mirel Rădoi a mai condus-o pe FCSB între 1 iunie şi 30 noiembrie 2015. În cariera sa, a mai antrenat formaţiile Al Jazira, Al-Bataeh, Al Tai, Universitatea Craiova, selecţionata U21 şi prima reprezentativă a României.

La Gaziantep, care se află pe locul 10 după 30 de etape, evoluează trei jucători români, mijlocaşii Alexandru Maxim, Deian Sorescu şi atacantul Denis Drăguş.