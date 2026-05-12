Apelul la 112 a fost făcut de tatăl victimei, aceasta fiind transportată la spital. Agresorul a fost prins şi este în custodia Poliţiei.

„La data de 12 mai a.c., ora 17:03, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au fost sesizaţi prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, de 39 de ani, din comuna Bogheşti, ar fi fost agresată de către concubinul său”, anunţă, marţi seară, IPJ Vrancea.

Primele verificări făcute de poliţişti au arătat că, pe fondul unui conflict spontan, femeia ar fi fost lovită cu un cuţit în mai multe zone ale corpului de către bărbatul de 32 de ani, care ulterior a părăsit locul faptei.

Victima era conştientă la momentul intervenţiei echipajelor, fiind preluată şi transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

„Imediat după sesizare, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea a fost declanşată o amplă acţiune pentru depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei, fiind mobilizate zeci de forţe de ordine, respectiv poliţişti şi jandarmi. În urma activităţilor complexe de căutare şi verificare desfăşurate, după aproximativ două ore, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată în zona comunei Tănăsoaia”, anunţă Poliţia.

Bărbatul a fost condus la Poliţia Municipiului Adjud pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

„Din verificările efectuate până în prezent a rezultat faptul că între cei doi nu au mai fost înregistrate anterior situaţii conflictuale. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud”, au anunţat poliţiştii.