Potrivit Reuters, un program ajustat de livrare a petrolului a fost deja trimis autorităților din aceste țări.

Ministrul Energiei din Kazahstan, Yerlan Akkenzhenov, a declarat reporterilor că țara a primit „informații neoficiale” conform cărora nu va putea folosi conducta Drujba pentru a aproviziona Germania în luna mai.

Potrivit acestuia, Rusia a invocat „lipsa capacității tehnice” de a pompa petrol kazah.

„Acest lucru se datorează cel mai probabil atacurilor recente asupra infrastructurii rusești; fac această presupunere”, a adăugat ministrul.

Nu au existat declarații oficiale din partea Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze informațiile privind oprirea aprovizionării, în cadrul unei conferințe cu jurnaliștii.

Un oficial kazah de rang înalt a declarat pentru FT că decizia autorităților ruse a avut ca scop exercitarea de presiuni asupra Uniunii Europene și, în special, asupra Germaniei, care este considerată cel mai mare furnizor de arme al Ucrainei.

Din 2023, Kazahstanul furnizează petrol rafinăriei RSC din Schwedt, Germania, prin ramura nordică a conductei Drujba, care traversează Polonia.

În 2025, exporturile de petrol kazah prin secțiunea rusească a conductei Drujba s-au ridicat la 2,146 milioane de tone (aproximativ 43.000 de barili pe zi).