"Am aprobat această majorare de salariu din câteva motive. Spre deosebire de celelalte companii de stat care ar putea performa mult mai mult - reducându-şi subvenţiile, cele care sunt cu pierderi, realizând servicii mai bune, realizând investiţii, având mult mai mare grijă de bani - Romgaz-ul este una din puţinele companii care a făcut câteva investiţii importante. O investiţie istorică pentru România este proiectul Neptun Deep din Marea Neagră", a spus premierul, pentru Digi 24.

El a menţionat că în Indonezia au început deja procedurile de îmbarcare a părţii superioare a sondei din Marea Neagră. Este vorba despre "un colos" de 9.000 de tone, care va ajunge probabil peste o lună în România.

"Asta va însemna că de anul viitor, dacă investiţia se încheie în condiţii bune, şi cel puţin astăzi toate datele arată că se încheie în condiţii bune, România va avea un surplus de gaz care trebuie valorificat în economia românească, cea mai mare parte, în aşa fel încât această valoare adăugată să rămână în România, şi va fi practic independentă din punct de vedere al gazului", a spus premierul.

Alte două aspecte invocate de către Ilie Bolojan au fost: preluarea combinatului Azomureş de către Romgaz şi investiţia în centrala de la Iernut.

"Mi se pare normal că astfel de investiţii importante, astfel de proiecte pe care le împingi, le duci la capăt, au nevoie de implicare, au nevoie de echipe. Deci, nu problema unei majorări de salariu pentru angajaţi, de 6%, altfel limitată, care ţine de cont de realităţile noastre, este problema, nu un bonus de performanţă pentru directorii unei companii este problema, ci ceea ce se întâmplă acolo. Şi mie mi se pare că în sectorul public sau în sectorul privat, dacă un om livrează, dacă o echipă performează, o să fie plătită bine şi să ia şi bonusuri", a afirmat Bolojan.

El a subliniat că "nu e normal" să beneficieze de salarii mari şi bonusuri cei care nu "livrează".

"De exemplu, am constatat situaţii, avem acum, în care, deşi plăţile la fonduri europene nu se derulează în ritmul corespunzător, deşi sunt întârzieri de trei luni, de şase luni de zile în decontarea plăţilor, totuşi toată echipa ia sporul maxim de 40%, ca şi cum totul ar fi perfect. Asta nu e normal. E normal ca atunci când livrezi să ai de câştigat", a subliniat el.

Angajaţii SNGN Romgaz SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, în baza unui memorandum aprobat vineri de Guvern.

Potrivit unui comunicat al Executivului, decizia a fost luată în condiţiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiţii din istoria societăţii, de aproximativ 5,6 miliarde lei.

Între proiectele derulate de SNGN Romgaz SA este Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut şi acordul de principiu cu Azomureş privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice, precizează sursa citată.