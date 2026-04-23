În 2026, Sfântul Gheorghe cade într-o zi de joi, fiind o ocazie ideală să trimiți mesaje rapide pe WhatsApp, SMS sau rețele sociale.
Dacă ești în căutarea unor urări scurte, dar de efect, ți-am pregătit o selecție de mesaje potrivite pentru prieteni, familie sau colegi.
Mesaje scurte de Sfântul Gheorghe pentru WhatsApp
- „La mulți ani! Să ai o zi minunată și plină de bucurii!”
- „Sfântul Gheorghe să-ți aducă noroc și sănătate!”
- „La mulți ani cu zâmbete și împliniri!”
- „Să ai parte de tot ce-ți dorești! La mulți ani!”
- „O zi specială pentru un om special! La mulți ani!”
- „Bucurii, sănătate și noroc! La mulți ani de Sfântul Gheorghe!”
- „Fie ca această zi să-ți aducă liniște și fericire!”
- „La mulți ani! Să ai un an plin de reușite!”
- „Noroc și voie bună în fiecare zi! La mulți ani!”
- „Gânduri bune și o zi frumoasă! La mulți ani!”
Felicitări de Sfântul Gheorghe pentru prieteni
- „La mulți ani, prieten drag! Să ai parte de tot ce e mai bun în viață!”
- „Fie ca Sfântul Gheorghe să te protejeze și să-ți lumineze drumul!”
- „Îți doresc sănătate, fericire și multe momente frumoase alături de cei dragi!”
- „La mulți ani! Să rămâi mereu la fel de pozitiv și plin de energie!”
- „Prietenia ta este un dar prețios. La mulți ani și multe bucurii!”
- „Să ai parte de succes în tot ce faci și de oameni buni lângă tine!”
- „La mulți ani! Să-ți fie viața plină de zâmbete și realizări!”
- „Îți trimit cele mai sincere urări de bine și fericire!”
- „Fie ca toate dorințele tale să devină realitate! La mulți ani!”
- „Sărbătorește cu voie bună și cu sufletul plin de bucurie!”
SMS-uri cu felicitări pentru Sfântul Gheorghe
- „La mulți ani, prieten drag! Să ai parte de bucurii și momente frumoase!”
- „La mulți ani! Să-ți meargă bine în tot ce faci și să fii fericit!”
- „Noroc, sănătate și distracție azi! La mulți ani!”
- „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să rămâi mereu la fel de fain!”
- „Să ai o zi super și un an plin de realizări! La mulți ani!”
- „La mulți ani! Îți doresc tot ce e mai bun și multă energie pozitivă!”
- „Prieten bun, gânduri bune! La mulți ani și distracție plăcută!”
- „Să-ți fie viața plină de zâmbete! La mulți ani!”
- „La mulți ani! Să ai parte de succes și oameni faini lângă tine!”
- „Bucură-te de ziua ta! La mulți ani și numai bine!”
Mesaje de Sfântul Gheorghe pentru el
- „La mulți ani! Să ai parte de succes, sănătate și împliniri în tot ce faci!”
- „Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți dea putere și curaj în fiecare zi!”
- „La mulți ani, om bun! Să-ți meargă toate așa cum îți dorești!”
- „Să ai o zi pe cinste și un an plin de realizări! La mulți ani!”
- „Noroc, sănătate și multe motive de bucurie! La mulți ani!”
- „La mulți ani! Să rămâi mereu puternic, ambițios și plin de energie!”
- „Fie ca toate planurile tale să devină realitate! La mulți ani!”
- „La mulți ani! Să ai parte de respect, succes și oameni buni alături!”
- „Să-ți fie viața plină de provocări frumoase și victorii! La mulți ani!”
- „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Bucură-te de fiecare clipă!”
Mesaje de Sfântul Gheorghe pentru ea
- „La mulți ani! Să ai parte de iubire, sănătate și multe momente fericite!”
- „Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți lumineze drumul și să-ți aducă bucurii!”
- „La mulți ani! Să rămâi mereu la fel de frumoasă și plină de energie!”
- „O zi specială pentru o persoană minunată! La mulți ani!”
- „Să ai parte de tot ce este mai frumos în viață! La mulți ani!”
- „La mulți ani! Să fii mereu înconjurată de dragoste și oameni dragi!”
- „Fie ca toate dorințele tale să devină realitate! La mulți ani!”
- „La mulți ani! Să ai o viață plină de zâmbete și împliniri!”
- „Să-ți fie fiecare zi o poveste frumoasă! La mulți ani!”
- „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Bucură-te de această zi minunată!”