În Turcia, Mirel Rădoi îi va avea sub comandă pe românii Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, potrivit Sport.ro.

Gigi Becali a confirmat despărțirea de tehnician, explicând că Rădoi l-a informat personal despre decizia sa. Deși inițial părea că nu există semnale privind plecarea, patronul FCSB a dezvăluit că antrenorul a venit la el și i-a explicat motivele pentru care a ales varianta din Turcia.

Rădoi i-a transmis că plecarea nu are legătură cu situația lui Vlad Chiricheș sau cu alte decizii interne de la echipă. Alegerea Gaziantep reprezintă, în schimb, un pas strategic în cariera sa, tehnicianul dorindu-și să se afirme în campionatul turc și să ajungă ulterior la cluburi cu obiective mai mari.