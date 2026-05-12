Summitul B9 de la București. România cere cheltuieli mai mari pentru apărare și sprijin pentru Ucraina de la aliații din NATO

„Mica Sicilie” din Constanța. Cum își demonstrau „puterea” membrii clanului „Km 4-5”
România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară - după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022. Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Adrian Popovici

Formatul București 9 a fost lansat în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia. Cele zece Summituri de până acum au confirmat statutul formatului de voce coerentă a Flancului Estic în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Summitul din 2026 se desfășoară cu mai puțin de două luni înaintea Summitului NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026), într-un moment de presiune crescută asupra securității europene și transatlantice. Rusia rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa Alianței. Flancul Estic al NATO continuă să fie deosebit de expus prin încălcări ale spațiului aerian Aliat, acte de sabotaj, amenințări la adresa infrastructurii critice și campanii de agresiune hibridă, toate acestea marcând realitatea strategică a regiunii.

Cine participă la Summitul B9 de la București

La marele eveniment de securitate care va avea loc în Capitală, la Palatul Cotroceni, vor veni secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar şi alţi preşedinţi, premieri şi miniştri ai Apărării. SUA vor fi reprezentate de subsecretarul de stat Thomas G. DiNanno, după ce Donald Trump a respins invitația. Totodată, e posibil să intre prin videoconferință subsecretarul de stat al apărării pentru politică.

Miercuri au fost solicitate mai multe întâlniri bilaterale, printre și una cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială. Liderul de la Kiev vine la Bucureşti împreună cu soţia sa, Olena Zelenska. Aceasta va avea la rândul ei un program diferit, împreună cu partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru.

Din partea Statele Unite este posibilă participarea prin videoconferință a subsecretarului american al Apărării pentru Politică, Elbridge Colby.

Agenda și obiectivele Summitului B9

Formatul B9 a fost creat în 2015, la inițiativa României și Poloniei, după anexarea Crimeei de către Rusia. Aceasta reunește statele NATO de pe flancul estic: România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia și Lituania. Acum, la București, au fost invitate și statele nordice.

Summitul de la București va reprezenta un forum de evaluare a pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara și urmărirea rezultatelor așteptate.

Agenda reuniunii include:

·      Creșterea cheltuielilor de apărare: implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice;

·      Coerența strategică pe Flancul Estic: abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate;

·      Sprijinul pentru Ucraina: importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului;

·      Partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO: creșterea contribuției aliaților europeni (și Canadei) și intensificarea investițiilor în cercetare și inovare în domeniul apărării.

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a șefilor de delegație; la 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele României, Nicușor Dan, și președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki. La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, președintele României, Nicușor Dan, cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune.

Principalele mesaje ale României înainte de reuniune

Președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Va reitera sprijinul ferm pentru Ucraina, ca investiție în securitatea Aliată, a transmis Administrația Prezidențială.

Summitul va fi o bună oportunitate pentru România de a menține o atenție sporită asupra evoluțiilor regionale de securitate, inclusiv în cazul partenerilor expuși amenințării ruse, precum Republica Moldova. Nu în ultimul rând, va fi evidențiată necesitatea intensificării contribuțiilor europene la partajarea responsabilităților cu SUA, prin asumarea unui rol crescut în securitatea europeană.

Președintele Poloniei și secretarul general al NATO, primii lideri care au ajuns la București

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, marţi seară, o întâlnire de lucru cu secretarul general al NATO, Mark Rutte şi cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, în pregătirea Summitului B9 de miercuri. S-a discutat despre securitatea regională şi euro-atlantică, precum şi necesitatea unor acţiuni mai ferme pentru a contracara comportamentul agresiv al Rusiei.

„Întâlnire de lucru alături de Secretarul General al NATO, Mark Rutte, şi Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki în pregătirea Summitului B9 pe care îl vom găzdui mâine la Palatul Cotroceni”, anunţă, marţi seară, preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Şeful statului a apreciat că Formatul Bucureşti 9 este relevant pentru securitatea întregii Alianţe.

„Summitul de mâine are ca obiectiv o contribuţie concretă la succesul viitorului Summit NATO de la Ankara, vizând în special respectarea angajamentelor de la Haga privind cheltuielile pentru apărare şi continuarea asistenţei acordate Ucrainei”, a adăugat Nicuşor Dan.

Acesta afirmă că statele de pe Flancul Estic îşi asumă deja o responsabilitate crescută pentru apărarea europeană.

„În cadrul discuţiilor, am subliniat importanţa strategică a Mării Negre pentru securitatea regională şi euro-atlantică, precum şi necesitatea unor acţiuni mai ferme pentru a contracara comportamentul agresiv al Rusiei”, a adăugat Nicuşor Dan.

Mark Rutte şi Karol Nawrocki au ajuns, marţi, la Bucureşti, pentru a participa la cel de-al 11-lea Summit al Formatului Bucureşti 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA şi Ucrainei – ”Delivering More for Transatlantic Security".

