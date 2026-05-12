În același timp, partidele continuă negocierile. Liderii PSD și UDMR au discutat în biroul președintelui Camerei Deputaților, iar PNL și USR, în cel al Senatului.

Luni, toate partidele sunt așteptate la Palatul Cotroceni, pentru consultări.

În prima conferință de presă după startul crizei politice, președintele Nicușor Dan a anunțat că așteaptă la Cotroceni partidele din Parlament pentru discuții oficiale pentru formarea unui nou Guvern.

Nicușor Dan, președintele României: „Ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele este să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul-ministru. Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente și nu cred că e util pentru România să facem azi experimente”.

Deși varianta unui premier tehnocrat care să conducă un cabinet politic era ultima soluție pentru președinte, acum pare că a trecut în prim-plan.

Reporter: „Cât de departe suntem în momentul de față, de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrați format din tehnocrați?”.

Nicușor Dan: „Este un scenariu care are șanse”.

Reporter: „Aveți deja în minte variante de premieri tehnocrați?”.

Nicușor Dan: „În mintea mea, da, nu le-am avansat. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”.

Odată lansată de președinte, varianta unui tehnocrat la Palatul Victoria stârnește deja discuții între partide. Pentru a doua zi la rând, președintele UDMR Kelemen Hunor i-a făcut o vizită la birou lui Sorin Grindeanu.

PSD a anunțat o ședință cu liderii partidului, în care va analiza varianta unui prim-ministru tehnocrat.

Marian Neacșu: „Nu excludem, dar trebuie să știe ceva puțină politică”.

Reporter: „Aveți o variantă de premier independent, domnule Neacșu?”

Marian Neacșu: „Deocamdată nu avem nicio variantă care să poată să fie spusă decât întâi în partid”.

PNL și USR își pregătesc strategia comună din Parlament

Între timp, parlamentarii PNL și USR s-au întâlnit și au făcut o strategie.

Mircea Abrudean: „PNL nu va face parte dintr-un guvern cu PSD. Câtă vreme PSD e în guvern, PNL nu poate face parte din acel guvern. Indiferent de premier”.

Ștefan Pălărie: „Domnul Kelemen a ieșit de la ceva discuții cu PSD-ul luni spunând că exclude varianta unui premier tehnocrat, o zi mai târziu spune că ar vedea opțiunea unui premier independent. Mi-e foarte greu să nu văd că am ajuns la un ridicol al situației”.

Chemați la Cotroceni de președinte, cei de la AUR anunță că-i vor prezenta un plan de țară.

Mohammad Murad: „Vom merge și vom pune pe masă un proiect de țară, mult mai puțin importantă e persoana. Și din partea noastră, a domnului președinte, încât mesajul să fie un pic echilibrat, pentru că avem o urgență. Urgența este latura economică”.

Parteneri cu PSD și AUR la debarcarea guvernului Bolojan, cei de la Grupul PACE vor garanții pentru a vota un nou Executiv girat de PSD.

Cosmina Cerva: „Este ca și cum s-ar cere un vot în alb, nu poți să dai așa ceva. Dacă guvernul vine cu măsuri care să corijeze ce s-a făcut până acum, vor avea susținerea noastră”.

Totuși, în spatele ușilor închise continuă negocierile cu parlamentarii dispuși să susțină un guvern minoritar, PSD-UDMR plus celelalte minorități.