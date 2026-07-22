„Cea mai profundă durere este aceea de a nu fi reușit să aducem din nou Cupa Mondială în țară, pentru că, dacă există cineva care merită să retrăiască această emoție, aceia sunteți voi.” Rodrigo De Paul s-ar fi putut limita la aceste cuvinte, postate pe contul său de Instagram, pentru a-și exprima față de compatrioții săi argentinieni dezamăgirea că nu a reușit să învingă Spania în finala Cupei Mondiale, duminică seara (0-1 după prelungiri), potrivit News.ro.

De Paul răspunde criticilor la adresa Argentinei

Însă, conștient că echipa lui Lionel Scaloni a fost ținta unor critici aspre pe tot parcursul turneului, în special pentru atitudinea sa adesea considerată antisportivă, mijlocașul în vârstă de 32 de ani (94 de selecții) a profitat de ocazie pentru a-și regla conturile cu numeroșii detractori ai Albicelestei: „Astăzi văd cât de mulți oameni așteptau această înfrângere, răspândind teorii ale conspirației nefondate pe tot parcursul Cupei Mondiale pentru a-și alina propria suferință că nu pot trăi ceea ce noi, argentinienii, trăiam”, deplânge el, făcând referire la polemicile privind parcursul Argentinei, considerat mai ușor în faza eliminatorie.

„Sunt mândru că sunt argentinian”

„Pentru că zâmbetele noastre îi deranjează, pentru că manierele noastre îi enervează... Dar toate acestea nu au făcut decât să confirme că pasiunea și dragostea pentru tricoul nostru pot depăși orice”, afirmă fostul jucător al echipei Atlético Madrid (2021-2025), care joacă acum la Inter Miami, alături de Lionel Messi.

„Voi suferi încă mult timp, dar astăzi, mai mult ca niciodată, sunt mândru că sunt argentinian”, concluzionează campionul mondial din 2022.