Parlamentul European cere un buget mai mare în timp ce Germania și alte state vor tăieri.

Pentru România, miza negocierilor este uriașă. Anul acesta, mai mult de jumătate din investițiile publice sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Iar din viitorul buget, țara noastră ar urma să primească peste 60 de miliarde de euro.

Numai că suma nu este încă sigură.

Comisia a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Parlamentul European cere cu 10% mai mult. Pentru România asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit lui Siegfried Mureșan, negociatorul șef al Parlamentului.

În schimb, state precum Germania, Olanda și Danemarca, care contribuie mai mult decât primesc, cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro.

Țara noastră este în situația opusă: de la aderare, a primit aproximativ trei euro pentru fiecare euro plătit.

Disputa este și despre împărțirea banilor. Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în securitate și apărare. Parlamentul cere însă ca aceste cheltuieli să nu reducă sprijinul pentru fermieri și pentru regiunile mai puțin dezvoltate, poziție susținută de România și alte 16 state.

Deputații au propus, de asemenea, noi surse de venituri pentru bugetul comun, inclusiv taxe pe serviciile digitale și pe jocurile de noroc online.

Pentru că noul buget să intre în vigoare, este nevoie atât de acordul celor 27 de state membre, cât și de votul Parlamentului European.