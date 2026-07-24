Pentru 40 de euro, părea o afacere excelentă: șansa de a vizita ceea ce era prezentat drept primul amfiteatru în aer liber din lume, cu coloane în ruină, trepte din piatră și statui ascunse pe un deal din nord-estul Italiei, relatează AOL.

Numai că turiștii au descoperit ulterior că monumentul nu fusese construit înainte de anul 393 d.Hr., așa cum li se spunea, ci la începutul anilor 2000.

Acum, Franco Malosso von Rosenfranz, curatorul așa-numitului Amfiteatru Maritim Berico, aflat în apropierea orașului Vicenza, a fost condamnat la închisoare după ce a nivelat un deal, a construit acolo un fals sit arheologic și a perceput 40 de euro pentru vizitarea acestuia.

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, care se prezenta drept „filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră”, a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare pentru falsificare de opere de artă, realizarea neautorizată de artefacte și încălcarea legislației în domeniul construcțiilor.

El susținea că a descoperit în zonă vestigii datând din perioadele neolitică, greacă și romană.

În materialele de promovare, descria amfiteatrul drept „cel mai vechi și cel mai mare, unul dintre cele mai spectaculoase din lume”, potrivit presei locale.

Falsul sit a reușit să înșele numeroase persoane. Autoritățile locale l-au inclus chiar într-un ghid turistic și într-o aplicație de promovare a regiunii, finanțate din fonduri europene, relata anterior publicația Corriere della Sera.

Însă, în 2016, procurorii din Vicenza au dispus o anchetă desfășurată de carabinieri. Arheologii au analizat structura și imaginile din satelit, care arătau modificări recente ale reliefului.

Ce modificări a făcut bărbatul

Concluzia a fost că nu exista nicio construcție antică în acel loc și că întregul complex fusese ridicat în perioada contemporană, folosindu-se blocuri de piatră moderne tratate artificial pentru a părea vechi.

Potrivit presei italiene, Malosso a construit treptele din blocuri de piatră pur și simplu suprapuse sau acoperite cu tencuială, pe care le-a tratat pentru a le da un aspect antic. De asemenea, a amenajat un lac artificial recent excavat și a instalat statui din ipsos și coloane din beton realizate din fibră de sticlă, papier-mâché sau alte materiale similare.

Vizitatorilor le spunea că amfiteatrul fusese vizitat de numeroase personalități istorice. Susținea inclusiv că Iulius Cezar ar fi trecut pe acolo la întoarcerea din Egipt, împreună cu Cleopatra.

Mai afirma că a descoperit situl în grădina unei vile, după ce o alunecare de teren produsă în 2005 ar fi scos la iveală teatrul pierdut.

Poveștile sale mergeau și mai departe: potrivit lui, amfiteatrul fusese locul unde au debarcat primii venețieni, adăpostea o biserică străveche și chiar era locul în care ar fi locuit Julieta Capulet în adolescență, deși acțiunea piesei lui William Shakespeare este plasată la Verona.

La momentul descoperirii fraudei, viceprimarul orașului Vicenza, Jacopo Bulgarini D'Elci, a descris cazul drept „una dintre cele mai incredibile mistificări de la «Războiul lumilor» al lui Orson Welles încoace”.

Municipalitatea Arcugnano solicită despăgubiri în valoare de 560.000 de euro, iar instanța l-a obligat pe Malosso să plătească și o amendă judiciară de 3.000 de euro, precum și să readucă terenul la starea inițială.