Într-o declarație făcută joi, Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a amenințat că va ataca baza RAF Fairford și a adresat amenințări voalate împotriva „regimului monarhiei britanice”, potrivit News.ro.

Amenințarea vine la două zile după ce Andy Burnham a acceptat să continue politica lui Keir Starmer de a permite Washingtonului să lanseze atacuri asupra Iranului de pe baze britanice.

IRGC a declarat că „orice bază folosită pentru agresiuni împotriva teritoriului iranian este o țintă legitimă” și a susținut că SUA „recurg la utilizarea avioanelor B-1 care decolează de la baza aeriană Fairford din Anglia”, deoarece stocurile sale de rachete s-au epuizat.

De asemenea, a acuzat Marea Britanie că provoacă „nenorocirile poporului din regiune” prin „demontarea țărilor islamice… impunerea unor guverne despotice” și, „cel mai grav dintre toate”, crearea „dezastrului numit Israel”.

Guvernul britanic: Suntem pregătiți să ne apărăm

Guvernul a răspuns afirmând că armata este „pregătită 24 de ore din 24, 7 zile din 7, să apere” Marea Britanie de „orice fel de atacuri, fie că sunt pe teritoriul nostru, fie din străinătate”.

„Aceasta include aplicarea unei abordări pe mai multe niveluri în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă, asigurată de mijloacele Marinei Regale, Armatei Britanice și Forțelor Aeriene Regale, echipate cu o gamă de capacități avansate, care colaborează îndeaproape cu aliații noștri din NATO”, a mai transmis Guvernul britanic.

„Abordarea Regatului Unit față de acest conflict rămâne neschimbată – ne angajăm să ne apărăm poporul, interesele și aliații, acționând în conformitate cu dreptul internațional și fără a ne lăsa antrenați într-un conflict mai amplu”, au anunțat oficialii guvernamentali.

Joi seară, site-urile de urmărire a zborurilor au înregistrat traseul unui bombardier B-1 care a decolat de la baza RAF Fairford din Gloucestershire în direcția Iranului. Aeronava poate transporta două duzini de bombe de 2.000 de livre.

Donald Trump a lansat 13 nopți consecutive de atacuri asupra Iranului, iar armata americană se pregătește pentru o potențială escaladare a conflictului în zilele următoare.

Au fost desfășurate avioane de vânătoare F-35 și F-16 suplimentare, iar avioane-cisternă pentru realimentare au sosit în Israel.

Raport: Iranul a încercat atacuri pe teritoriul britanic

Iranul a încercat să comită atacuri teroriste pe teritoriul britanic, inclusiv unul care a fost dejucat cu câteva ore înainte de a fi lansat, în luna mai a anului trecut.

Regimul a încercat să ucidă sau să răpească cel puțin 15 persoane în interiorul țării, potrivit unui raport din 2025 al Comisiei parlamentare pentru informații și securitate, care a avertizat asupra unei „amenințări de amploare, persistente și imprevizibile”.

Punctele slabe ale securității la bazele aeriene britanice au fost evidențiate anul trecut, când membri ai organizației „Palestine Action” au pătruns în baza RAF Brize Norton și au vandalizat două avioane militare. Anumite secțiuni ale bazei erau protejate doar de un gard de lemn.

O anchetă The Telegraph a dezvăluit ulterior că mai multe alte baze ale RAF – ale căror nume nu au fost menționate în mod deliberat – prezentau măsuri de securitate la fel de laxe.