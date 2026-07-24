Maximele pornesc de la 20...21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung pe la 30 de grade în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan, în prima parte a zilei o să plouă abundent în județul Tulcea, pe unde se anunță și vijelii puternice. Mai vin ceva averse trecătoare și pe litoral, dar în rest găsim vreme mai bună. Temperaturile cresc și ajung la 27 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, o să vină câteva reprize de ploaie, dar asta se întâmplă după orele prânzului, în zonele de deal și de munte. În restul regiunii avem atmosferă însorită și temperaturi de până la 27 de grade.

Se mai încălzește și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde se ating 26 de grade – și acestea, însă, sunt valori sub normalul perioadei. Pe aici o să fie soare în cea mai mare parte a zilei, iar aversele apar sporadic, în zonele mai înalte.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem soare în prima parte a zilei; înnorări și averse zgomotoase, mai târziu. Vântul se întețește în timpul ploilor, iar maximele se opresc la 28 de grade, pe la Satu Mare.

Și în vestul României e posibil să vină câteva reprize de ploaie, dar pe suprafețe mai restrânse. În general se anunță o zi frumoasă, însorită, cu temperaturi de până la 29 de grade în zona Crișanei.

În Transilvania atmosfera rămâne instabilă în regiunile montane, pe unde, în a doua parte a zilei, sunt anunțate alte averse, căderi de grindină și vijelii. Temperaturile, în creștere față de ieri, ajung la 25 de grade.

În Oltenia se îndreaptă vremea. În general avem atmosferă însorită, dar, după orele prânzului, pe la deal și pe la munte se adună câțiva nori de ploaie. Se face mai cald decât ieri, iar în vestul provinciei se ating 30 de grade.

În sudul României avem perioade cu soare până după prânz, când se adună norii și se anunță alte serii de averse zgomotoase, vijelii și condiții de grindină. Se mai încălzește și vor fi în jur de 27 de grade.

În București avem vreme schimbătoare, câteva averse slabe și un vânt activ. Se face mai cald decât ieri, iar maxima atinge 25 de grade. La noapte se îndreaptă vremea, iar temperatura coboară până la 15 grade.

La munte avem vreme bună în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii și vin câteva reprize de ploaie. Vor fi și descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Se mai încălzește puțin, dar temperaturile rămân la valori scăzute.

Vreme răcoroasă găsim și pe litoral, pe unde maximele se opresc la 26 de grade. Norii se înmulțesc, o să mai vină o aversă, două, iar vântul are unele intensificări. Apa mării este cam rece și are în jur de 21...22 de grade.