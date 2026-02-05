Peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din sporturile de iarnă, care concurează în probe de la schi și hochei pe gheață până la patinaj artistic și curling.

Iar dacă valoarea sentimentală este inestimabilă, în termeni strict financiari aceste medalii valorează mai mult ca oricând. De la Jocurile Olimpice de la Paris din iulie 2024, prețurile spot ale aurului și argintului au crescut cu aproximativ 107%, respectiv 200%, potrivit datelor FactSet.

Aceste creșteri spectaculoase înseamnă că, luând în calcul doar prețul metalelor, o medalie de aur valorează acum aproximativ 2.300 de dolari, mai mult decât dublu față de valoarea sa la Jocurile Olimpice de la Paris. Medaliile de argint, acordate pentru locul al doilea, valorează aproape 1.400 de dolari, de trei ori mai mult decât acum doi ani.

Cererea din partea investitorilor de retail a contribuit parțial la creșterea argintului. Prețurile aurului au urcat după ce marile bănci centrale și-au majorat rezervele, iar investitorii s-au orientat spre acest activ tradițional de refugiu, pe fondul turbulențelor politice globale.

Valorează mai mult decât greutatea lor în aur

Câștigătorii vor primi medalii realizate din metal reciclat de Monetăria Statului Italian și Institutul Poligrafic. Însă nu tot ce strălucește este, de fapt, aur.

Într-o medalie de aur, doar șase grame dintr-un total de 506 grame (16 uncii troy) reprezintă aur pur. Restul este argint. Medaliile de bronz sunt realizate din cupru și, la o greutate de 420 de grame (15 uncii), valorează doar aproximativ 5,60 dolari bucata, potrivit datelor publicate de organizatori. (O uncie troy este cu aproximativ 10% mai grea decât o uncie obișnuită.)

Medaliile olimpice din aur nu mai sunt realizate din aur pur din anul 1912, de la Jocurile Olimpice de la Stockholm, Suedia, potrivit casei de licitații Baldwin’s din Londra. Valoarea acelor medalii, care cântăreau doar 26 de grame (0,8 uncii troy), ar fi fost de sub 20 de dolari la prețul aurului din acea perioadă. Ajustată cu inflația din SUA, suma ar fi de aproximativ 530 de dolari în prezent.

Totuși, ca obiecte de colecție, medaliile olimpice se pot vinde la sume mult mai mari decât valoarea lor materială, a declarat Dominic Chorney, șeful departamentului de monede antice al Baldwin’s.

În 2015, Baldwin’s a vândut o medalie de aur de la Jocurile Olimpice din 1912, desfășurate la Stockholm, pentru 19.000 de lire sterline (26.000 de dolari), a declarat acesta pentru CNN.