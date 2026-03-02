Marţi are loc meciul Universitatea Cluj – FC Hermannstadt, de la ora 19:00.

4 finale de Cupa României au disputat cele două echipe din 2015 până azi, fără să câştige trofeul! Sibienii au pierdut în 2018 cu Universitatea Craiova (pe când evoluau în L2) şi în 2025 cu CFR Cluj, iar alb-negrii au fost învinşi în 2015 de FCSB, iar în 2023 de Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Miercuri, de la ora 17.30, se dispută meciul FC Argeş - Gloria Bistriţa.

4 echipe împărtăşesc în CV-urile lor ca fotbalişti şi tehnicieni cei doi antrenori, Bogdan Andone şi Nicolae Grigore. Ca jucători, ambii au evoluat la Rapid Bucureşti şi Apollon Limassol (Cipru) şi ambii au stat pe bancă la Metaloglobus şi Rapid, în postura de secunzi!

30 de ani se împlinesc de când o echipă a Bistriţei, tot Gloria, ajungea în finala Cupei României: se întâmpla în 1996, 1-3 cu Steaua Bucureşti, după ce, cu doi ani înainte, în prima finală din istorie pentru ardeleni, a fost 1-0 cu Universitatea Craiova, cea mai mare performanţă din istoria fotbalului bistriţean!

1965 este anul singurei finale jucate de piteşteni în Cupa României. Atunci, sub denumirea Dinamo, au fost învinşi de Ştiinţa Cluj: U Cluj de azi, la singurul ei trofeu de altfel, informează frf.ro.

Tot miercuri se mai dispută meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj (ora 20:30).

1 e numărul înfrângerilor suferite de olteni pe teren propriu în faţa vreunei echipe româneşti de la începutul sezonului, din vara lui 2025 şi până azi! Doar UTA Arad a reuşit să strice linia remarcabilă de palmares pe teren propriu a Universităţii.

5 trofee Cupa României se află în palmaresul ardelenilor, CFR fiind deţinătoarea trofeului după finala din 2025, ediţie în care a trecut tocmai de Universitatea Craiova în sferturile de finală, după 1-1 şi penalty-uri în Gruia!

2021 e anul în care Universitatea Craiova a câştigat ultima Cupă, ajungând astfel la 7 în palmares. Culmea, în acea ediţie a eliminat pe CFR Cluj, cu 1-0 pe teren propriu, în optimile de finală!

Ultimul meci din sferturi, Dinamo - Metalul Buzău, are loc joi, de la ora 20.30.

2 ani au trecut de la duelul dintre dinamovişti şi buzoieni, în faza grupelor Cupei României Betano 2024/2025: Metalul a scos un 0-0 de prestigiu pe teren propriu, calificându-se atunci de pe locul 1 în grupă în sferturile de finală, în vreme ce „câinii” părăseau competiţia în acea fază!

6 eventuri au bucureştenii în palmares (1964, 1982, 1984, 1990, 2000 şi 2004), cu toate că au fost de 18 ori campioni naţionali şi au câştigat de 13 ori trofeul Cupa României: anul acesta ar putea bifa eventul cu numărul 7, fiind calificaţi în play-off-ul campionatului şi disputând acum sferturile de finală în Cupă!

14 meciuri a jucat Metalul Buzău în Cupa României Betano de când competiţia a trecut la noul format şi a pierdut doar trei, transformându-se într-o veritabilă specialistă a ultimelor ediţii. A fost învinsă doar de Viitorul Ianca, Rapid Bucureşti şi U Cluj.