Dinesh (în vârstă de 80 de ani) și Shashikala Jansari (în vârstă de 78 de ani), din Leicester, credeau că și-au rezervat un sejur de două luni prin intermediul companiei de turism Expedia pentru a vizita rudele din Gujarat.

„Soțul meu stătea acolo, eram șocați”, a povestit Shashikala. „Am zis doar: ce să fac?”Cuplul avertizează acum pe alții să fie vigilenți: „escrocii sunt peste tot” și recomandă să ceară ajutor dacă nu se simt siguri în mediul online.

Ce doi nu sunt străini în materie de călătorii. Mutat din Uganda în Leicester acum peste 50 de ani, cuplul deținea o proprietate în India, pe care au vândut-o înainte de pandemia de Covid-19. Anterior, își rezervau vacanțele printr-un agent de turism, dar de data aceasta Dinesh a încercat să găsească online o ofertă mai ieftină.

El a crezut că interacționează cu site-ul oficial Expedia, însă a ajuns pe o pagină falsă care l-a direcționat către un cont WhatsApp numit Fly Expedia. Escrocul a cerut un transfer bancar direct de 2.502 lire, evitând astfel protecțiile oferite de plata cu cardul de credit.

„Era o ofertă foarte bună și numele spunea Expedia, despre care soțul meu auzise. Nu știu cum a obținut numărul lui, dar a început să converseze pe WhatsApp și soțul meu a rezervat cu ei”, a povestit Shashikala.

Cuplul și-a rezervat inițial un autocar spre aeroport, care a fost anulat în ultimul moment, astfel că fiul lor i-a dus personal de la Leicester la aeroportul din Londra.

Bilete false descoperite la check-in

„Când am ajuns la Heathrow și am mers la ghișeu, fata încerca să găsească rezervarea noastră și nu a putut. A sunat superiorii ei. Mă gândeam: «ce fac, de ce durează atât?»”, a povestit Shashikala. „Și apoi s-a uitat la biletul pe care soțul meu îl tipărise și ne-a spus foarte frumos: «acestea sunt bilete false». Am rămas șocați. Am spus: «nu, nu poate fi».”

Crezând că își rezervaseră un lounge pentru micul dejun, au ajuns să cumpere mâncare de la serviciile de alimentație de pe drum, înapoi spre Leicester.

„Am început să panicăm și soțul meu era foarte stresat. Am fost șocați”, a adăugat Shashikala.

Un raport privind escrocheria a fost depus la Report Fraud, iar cuplul a contactat și banca lor. Totuși, li s-a transmis că este puțin probabil să își recupereze banii.

O călătorie întârziată, dar necesară

Cei doi au reușit totuși să ajungă la Ahmedabad o săptămână mai târziu, după ce au rezervat o călătorie printr-un agent de turism din Leicester.

Shashikala a declarat: „Banca spune că nu este vina lor, pentru că noi am transferat banii, așa că nu știu dacă îi vom primi înapoi sau nu, dar voiam să mergem în India pentru că sora mea nu este bine, așa că am rezervat printr-un agent de turism și am plecat. Dar a fost o experiență proastă. Escrocii sunt foarte dibaci. Nu știu cum fac, dar folosesc oameni în vârstă ca noi. Aș sfătui oamenii să ceară ajutorul generației mai tinere – escrocii sunt peste tot.”

Un purtător de cuvânt al Expedia a spus că este „regretabil” să audă despre experiența cuplului și a subliniat: „Toate tranzacțiile legitime cu Expedia trebuie să aibă loc prin site-ul nostru oficial sau aplicația mobilă. Călătorii nu ar trebui să primească niciodată mesaje de acest tip. Oricine trece printr-o astfel de situație ar trebui să contacteze banca pentru a rezolva orice problemă legată de plăți.”