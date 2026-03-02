Catalanii au deschis scorul în prima repriză, prin Vladislav Vanat (35), însă Celta a egalat după pauză, prin Ferran Jutgla (58), iar apoi a preluat conducerea pe tabelă în urma unui autogol al lui Vitor Reis (70). Girona a încercat să întoarcă rezultatul, însă "Ionuţ Radu a oferit un recital de parade, făcând imposibilă reacţia echipei locale", scrie Marca, publicaţie care i-a acordat cele mai multe stele (3) goalkeeper-ulului român pentru evoluţia sa.
Celta Vigo ocupă locul al şaselea în clasament, cu 40 de puncte, la trei lungimi de Beti Sevilla (locul 5), care a remizat pe teren propriu, scor 2-2, cu Sevilla FC, în derby-ul Andaluziei. Girona a coborât pe locul 12, cu 30 de puncte.
Luni se dispută partida Real Madrid - Getafe.
Clasament:
1. FC Barcelona 64 puncte
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Betis Sevilla 43
6. Celta Vigo 40
7. Espanyol Barcelona 36
8. Real Sociedad 35