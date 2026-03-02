Catalanii au deschis scorul în prima repriză, prin Vladislav Vanat (35), însă Celta a egalat după pauză, prin Ferran Jutgla (58), iar apoi a preluat conducerea pe tabelă în urma unui autogol al lui Vitor Reis (70). Girona a încercat să întoarcă rezultatul, însă "Ionuţ Radu a oferit un recital de parade, făcând imposibilă reacţia echipei locale", scrie Marca, publicaţie care i-a acordat cele mai multe stele (3) goalkeeper-ulului român pentru evoluţia sa.

Celta Vigo ocupă locul al şaselea în clasament, cu 40 de puncte, la trei lungimi de Beti Sevilla (locul 5), care a remizat pe teren propriu, scor 2-2, cu Sevilla FC, în derby-ul Andaluziei. Girona a coborât pe locul 12, cu 30 de puncte.

Luni se dispută partida Real Madrid - Getafe.

Clasament:

1. FC Barcelona 64 puncte

2. Real Madrid 60

3. Atletico Madrid 51

4. Villarreal 51

5. Betis Sevilla 43

6. Celta Vigo 40

7. Espanyol Barcelona 36

8. Real Sociedad 35 