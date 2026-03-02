„Dacă un jucător îşi acoperă gura şi spune ceva care are conotaţii rasiste, atunci trebuie eliminat, evident. Trebuie să presupunem că a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună, altfel nu ar fi avut nevoie să-şi acopere gura. Acestea sunt acţiuni pe care le putem şi trebuie să le întreprindem pentru a lua în serios lupta noastră împotriva rasismului”, a declarat şeful Federaţiei Internaţionale de Fotbal într-un interviu acordat Sky Sports.

Gianluca Prestianni, suspendat temporar

UEFA l-a suspendat provizoriu pe Gianluca Prestianni până la finalizarea anchetei sale după incidentele care au avut loc în timpul meciului din optimile de finală ale Ligii Campionilor dintre Benfica şi Real, pe 17 februarie. Meciul, câştigat cu 1-0 la Lisabona de madrilenii, a fost întrerupt aproximativ zece minute, după ce Vinicius s-a plâns că a fost numit „maimuţă” de către argentinian. Acesta din urmă a respins acuzaţiile pe contul său de Instagram, susţinând că madrilenul „a interpretat greşit ceea ce a crezut că a auzit”.

„Desigur, în cadrul unei proceduri disciplinare, trebuie să analizăm situaţia şi să adunăm dovezi, dar nu ne putem mulţumi cu asta în viitor”, a declarat Infantino.

„Trebuie să acţionăm cu fermitate şi în mod disuasiv. Poate că ar trebui să luăm în considerare nu numai pedepsirea, ci şi schimbarea culturii noastre şi oferirea posibilităţii jucătorilor sau oricărei persoane care a comis o greşeală să-şi ceară scuze. Se pot face lucruri regretabile în momentele de furie, se pot cere scuze, iar sancţiunea trebuie să fie diferită. Poate că ar trebui să luăm în considerare această posibilitate”, a mai spus şeful FIFA.