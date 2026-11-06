Deşi Chelsea a venit la Strasbourg pentru a-l căuta – o mutare care a stârnit indignare în rândul fanilor alsacieni – mandatul lui Liam Rosenior la conducerea echipei Blues a durat mai puţin de şase luni. El a fost demis pe 22 aprilie, după o serie de cinci înfrângeri consecutive fără a marca niciun gol, potrivit News.ro.

Acum antrenor al echipei Paris FC de la începutul sezonului 2026-2027, englezul a vorbit cu So Foot despre ceea ce a numit „cea mai bună experienţă” din viaţa sa, „şi, de asemenea, cea mai dificilă”.

„Nu vreau să intru în detalii acum. Voi vorbi despre asta într-o zi, când va fi momentul potrivit. Dar într-o ţară în care toleranţa este o valoare importantă, ceea ce s-a întâmplat acolo nu are nicio legătură cu fotbalul”, a început el. „Momentul care m-a îngrijorat cel mai mult a fost la început, în timpul seriei noastre de cinci victorii consecutive. Orice alt club ar fi fost mulţumit de o astfel de serie, dar nu Chelsea.”

Liam Rosenior a devenit rapid ţinta criticilor

Liam Rosenior a devenit rapid ţinta criticilor, în special în timpul celor două meciuri din Liga Campionilor împotriva PSG, unde o scenă anume avea să devină memorabilă: cu scorul de 3-0 (8-2 la general) şi cu zece minute rămase. „Au râs de instrucţiunile pe care i le-am dat lui Garnacho pe o bucată de hârtie când am rămas cu zece oameni împotriva PSG. Hainele mele au devenit de râs, la fel şi felul în care am vorbit. Nu sunt o glumă. Sunteţi primii oameni cărora le-am spus despre asta şi probabil ultimii de mult timp, dar într-o zi vă voi spune ce s-a întâmplat cu adevărat”, spune bărbatul poreclit „Antrenor LinkedIn”.

„În Anglia, există o idee preconcepută despre cum ar trebui să fie un manager din Premier League, cum ar trebui să se comporte. Trebuie să te conformezi acestui standard. Cei care mă cunosc ştiu că sunt o persoană care încearcă să fie sinceră şi autentică”, a adăugat el.

Antrenorul în vârstă de 42 de ani a dorit, de asemenea, să-şi regleze conturile cu presa şi reţelele de socializare, care uneori îl pot prezenta într-o lumină nedorită. „Nu am niciun control asupra modului în care presa mă descrie sau vorbeşte despre mine. Ceea ce am înţeles acum, şi acest lucru este important pentru toţi managerii din întreaga lume, este că reţelele de socializare, sau mass-media în general, pot influenţa opinia publică cu privire la calitatea unui jucător sau a unui antrenor. Evident, acest lucru nu este nou, dar cea mai mare lecţie pe care am învăţat-o din perioada petrecută la Chelsea este că şi acestea (reţelele de socializare) sunt capabile să construiască o întreagă naraţiune în jurul traiectoriei unui club.”