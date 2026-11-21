Confederaţia africană de fotbal şi-a desemnat astfel candidatul pentru viitoarele alegeri la preşedinţia FIFA, programate pentru data de 18 martie, scrie Agerpres. Sâmbătă, la Abuja (Nigeria), preşedintele Patrice Motsepe i-a invitat pe reprezentanţii celor 54 de federaţii africane să se ridice în picioare şi să-l aplaude pe Gianni Infantino.

Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei franceze de fotbal (FFF) şi candidat la preşedinţia forului internaţional, a fost, de asemenea, prezent la acest moment.

Această ovaţie a avut loc a doua zi după anunţarea sprijinului „unanim" din partea naţiunilor sud-americane din cadrul CONMEBOL, în contextul în care liderul italo-elveţian vizează un nou mandat la conducerea FIFA.

Motsepe a profitat de ocazie pentru a reitera susţinerea unanimă a continentului african pentru candidatura acestuia: „Gianni, ai sprijinul nostru. În numele celor 54 de asociaţii membre din Africa, tu eşti candidatul nostru", a declarat preşedintele CAF în faţa Adunării.

Francezul Philippe Diallo şi japonezul Kozo Tashima, contracandidații lui Infantino

CAF îşi exprimase deja sprijinul unanim pentru Gianni Infantino la începutul acestui an, în urma scuzelor oferite de acesta cu privire la o propunere de a deschide Cupa Mondială către investitori privaţi.

Gianni Infantino a anunţat, totodată, o creştere semnificativă a sprijinului financiar pentru asociaţiile membre FIFA, care va urca de la 8 milioane de dolari la 25 de milioane dolari (22,795 milioane euro) pe o perioadă de patru ani, începând din ianuarie 2027, cu trei luni înainte de alegeri.

Singurul candidat în 2019 şi 2023, Infantino are acum doi contracandidaţi, francezul Philippe Diallo şi japonezul Kozo Tashima. Câştigătorul trebuie să obţină cel puţin 106 voturi în cadrul alegerilor programate pentru 18 martie la Rabat, în Maroc, cu ocazia celui de-al 77-lea Congres al forului internaţional.