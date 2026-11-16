Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare. Partidul care a crescut în preferințe - Sondaj INSCOP

În același timp, PSD înregistrează o creștere de aproape șase puncte și ajunge la 24,6%. Cercetarea a testat și un scenariu ipotetic în care PNL și USR ar candida împreună: alianța ar obține 28,2%, situându-se pe locul al doilea, aproape de AUR.

AUR pierde peste cinci procente, PSD recuperează

Raportat la respondenții care au indicat o preferință pentru un partid, indiferent dacă declară că vor merge sigur la vot, clasamentul arată astfel:

• AUR: 34.6% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 39.7% în septembrie 2026, 38.2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai).

• PSD: 24.6% cu PSD (față de 18.7% în septembrie 2026, 17.5% în mai 2026, 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai).

• PNL: 15.1% cu PNL (față de 16.3% în septembrie 2026, 20.3% în mai 2026, 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai).

• USR: 11.9% cu USR (față de 9% în septembrie 2026, 10% în mai 2026, 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai).

• UDMR: pentru UDMR ar vota 3.9% din alegători (față de 5.5% în septembrie 2026, 5% în mai 2026, 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

• SENS: pentru SENS – 3% (față de 4.1% în septembrie 2026, 2.5% în mai 2026, 2.4% în aprilie, 3.6% în martie, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie 2025, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie).

• SOS România: pentru SOS România – 2.1% (față de 2.7% în septembrie 2026, 2.9% în mai 2026, 2.8% în aprilie, 3.3% în martie, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie).

• POT: pentru POT ar vota 1.8% dintre alegători (față de 2.7% în septembrie 2026, 1.9% în mai 2026, 3.6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie 2025, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie).