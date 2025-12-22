Fotbalistul care a doborât recordul lui Hagi la Galatasaray, mesaj emoționant: „Numele meu este scris lângă al dumneavoastră”

22-12-2025 | 13:39
record hagi
Mauro Icardi a doborât, duminică seară, recordul de goluri marcate de un jucător străin pentru Galatasaray în prima ligă din Turcia, care era deţinut de Gheorghe Hagi. El a înscris un gol la meciul cu Kasimpaşa, scor 3-0, ajungând la 60 de reuşite.

autor
Aura Trif

Atacantul vedetă al echipei Galatasaray, Mauro Icardi, a intrat pe teren în meciul împotriva echipei Kasımpaşa şi a marcat un gol. Purtând tricoul galben-roşu, el a marcat al 60-lea gol, preluând titlul de cel mai bun marcator străin al echipei Galatasaray în ligă de la legendarul Gheorghe Hagi.

Ajuns la 70 de goluri în toate competiţiile, Icardi va depăşi recordul lui Hagi şi va deveni cel mai bun marcator străin din istoria clubului Galatasaray dacă va mai înscrie încă trei goluri”, notează Galatasaray pe site-ul oficial.

Mesajul publicat de Icardi pe rețelele sociale

Icardi a postat un mesaj emoţionant pe Instagram adresat lui Gheorghe Hagi.

“Stimate Maestre Gheorghe Hagi,

Vă scriu cu inima plină şi cu umilinţa celui care ştie că păşeşte pe urmele unor uriaşi.

Astăzi, mulţi vorbesc despre recorduri, cifre, statistici. Eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai important: MOŞTENIREA.

A depăşi recordul dumneavoastră nu înseamnă a vă depăşi pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu aţi lăsat în urmă doar goluri, ci identitate, caracter, mândrie. Aţi făcut ca Galatasaray să se creadă mare, temut, respectat. Aţi făcut ca o ţară întreagă să înţeleagă că acest club este iubit pentru totdeauna.

Înaintea noastră a fost Metin Oktay.

Numele care ne-a învăţat ce înseamnă să fii Galatasaray.

Cel care a transformat acest tricou în onoare, în pasiune, în destin.

Dvs. aţi preluat această moştenire şi aţi dus-o într-o altă dimensiune.

Şi datorită acestui lucru, noi, cei care am venit după dumneavoastră, am înţeles că aici nu se joacă doar fotbal: aici se apără o istorie.

Astăzi mi se spune că sunt idolul Turciei.

Că sunt copii care au devenit fani ai Galatasaray după ce m-au văzut jucând.

Că sunt adulţi care s-au îndrăgostit din nou de fotbal cu acest tricou.

Credeţi-mă când vă spun ceva foarte simplu şi foarte sincer:

această iubire nu a început cu mine.

A început cu Metin Oktay.

A crescut cu dumneavoastră.

Iar mie mi-a revenit imensa onoare de a o continua.

Eu nu am creat această pasiune. Am moştenit-o.

Iar cea mai mare responsabilitate a mea a fost să o îngrijesc, să o onorez şi să o fac să crească în noile generaţii.

Dacă astăzi o întreagă generaţie se mândreşte să spună „sunt de la Galatasaray”, este pentru că giganţi ca dumneavoastră au arătat mai întâi că acest blazon nu se apără doar cu talent, ci cu caracter şi suflet.

A fi idol nu înseamnă să marchezi goluri importante.

A fi idol înseamnă să rămâi în memoria oamenilor.

Şi în acest sens, maestre, veţi rămâne şi dumneavoastră etern.

Dacă astăzi numele meu este scris lângă al dumneavoastră, consider că este o onoare imensă. Pentru că a împărţi o pagină cu o legendă ca dumneavoastră nu este ceva ce se sărbătoreşte: este ceva pentru care se mulţumeşte.

Mulţumesc pentru tot ce aţi fost.

Mulţumesc pentru tot ce continuaţi să fiţi.

Mulţumesc pentru că aţi construit drumul pe care astăzi am privilegiul să-l parcurg.

Cu admiraţie, respect şi recunoştinţă eternă,

Mauro Icardi”.

Ce a răspuns Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi a reacţionat cu un mesaj în spaniolă pe Facebook.

“Dragă Mauro, Vreau să te felicit pentru performanţa extraordinară pe care ai obţinut-o cu tricoul Galatasaray. Este o realizare remarcabilă care vorbeşte despre talentul, determinarea şi pasiunea ta pentru fotbal şi pentru culorile galben şi roşu.

Bine ai venit în istoria clubului Galatasaray! Continuă să scrii pagini de aur pentru Galata şi să inspiri generaţiile viitoare, aşa cum am încercat să fac eu în timpul meu.

Ai dreptate, dincolo de cifre, ceea ce contează cu adevărat este ceea ce laşi în inimile fanilor, iar tu ai reuşit să devii mult mai mult decât un marcator: ai devenit un idol, un simbol al echipei.

Cu respect şi admiraţie,

Gheorghe Hagi”

Sursa: News.ro

