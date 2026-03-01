FCSB ratează play-off-ul pentru prima dată în istorie. Cea mai mare rușine din era Becali

ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

FCSB a ratat pentru prima dată în istorie calificarea în play-off-ul Superligii, bifând astfel și cea mai mare rușine din epoca Gigi Becali.

autor
Cristian Anton

FCSB a ratat duminică seara pentru prima dată în istoria sa play-off-ul Superligii și bifează în acest fel cea mai mare rușine din epoca Gigi Becali, dar și una dintre cele mai umilitoare clasări de la înființarea clubului pe care cei mai mulți români îl numesc încă Steaua, acum 79 de ani.

Duminică seară a avut loc meciul dintre Dinamo și FC Argeș, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, piteștenii s-au impus cu 1-0, scrie Sport.

Cum arată clasamentul Superligii României

FC Argeș a ajuns, astfel la 49 de puncte. FCSB, cu un meci în minus, are 43. Și chiar dacă va câștiga în ultimele două etape, iar piteștenii vor pierde cu Unirea Slobozia, campioana tot va rata play-off-ul.

FC Argeș a învins-o pe FCSB și în tur și în returul sezonului regulat, iar în clasament contează meciurile directe. Astfel că, la egalitate de puncte între FC Argeș și FCSB, piteștenii au câștig de cauză.

Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

