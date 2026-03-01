FCSB ratează play-off-ul pentru prima dată în istorie. Cea mai mare rușine din era Becali

FCSB a ratat duminică seara pentru prima dată în istoria sa play-off-ul Superligii și bifează în acest fel cea mai mare rușine din epoca Gigi Becali, dar și una dintre cele mai umilitoare clasări de la înființarea clubului pe care cei mai mulți români îl numesc încă Steaua, acum 79 de ani.

Duminică seară a avut loc meciul dintre Dinamo și FC Argeș, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, piteștenii s-au impus cu 1-0, scrie Sport.

Cum arată clasamentul Superligii României