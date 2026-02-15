Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru. Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile. Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, după ce palestinianul a primit de la Carlos Mora şi l-a driblat pe Graovac. David Matei a trimis în portarul Popa, în minutul 36, şi oltenii au intrat cu avantaj minim la cabine.

În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid. Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului.

Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk (Stevanovic 82), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 90), D. Matei (Băsceanu 83), T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 66), Bancu – Al Hawlawi, Etim. ANTRENOR: Filipe Coelho

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Duarte, Graovac (Baba Alhassan 46), Radunovic - Lixandru, Joao Paulo (M. Toma 90) - Miculescu, Olaru, Cisotti (Octavian Popescu 80) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Carlos Mora 41, Romanchuk 76, Screciu 80 / Bîrligea 8, Graovac 39, V. Creţu 45+1