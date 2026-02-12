Universitatea a remizat în Bănie cu FCSB, 2-2 (1-1), într-un meci în care bucureștenii aveau nevoie de victorie pentru a merge mai departe.

Craiovenii au deschis scorul printr-un șut al lui Adrian Rus de la circa 30 de metri, într-un moment în care FCSB rămăsese în 10 oameni, după accidentarea lui Florin Tănase. FCSB a egalat la scurt timp, prin Daniel Bîrligea (16), din pasa lui Valentin Crețu, la o ieșire greșită la ofsaid a gazdelor.

Universitatea a preluat din nou conducerea prin golul lui Florin Ștefan (54), după ce Valentin Crețu a alunecat. FCSB a reușit egalarea prin David Popa (65), cu un șut la colțul scurt, la o neatenție a defensivei craiovene.

Remiză spectaculoasă în Bănie

Gazdele au mai avut ocazii mari prin Nikola Stevanovic (32) și Monday Etim (57), iar jucătorii de la FCSB au ratat de două ori singuri cu portarul Pavlo Isenko: Octavian Popescu (77), șut pe lângă poartă, și Alexandru Stoian (81), blocat de ucrainean la circa 25 de metri.

Cele două echipe se vor înfrunta din nou duminică, în Superligă, tot la Craiova.

Gloria Bistrița trece de UTA și merge în sferturi

În alt meci, echipa de ligă secundă Gloria Bistrița a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0, prin golul nigerianului Ibuchi Chukwu (21).

În alt meci din grupă, jucat marți, Petrolul Ploiești a învins-o în deplasare pe Sănătatea Cluj cu 3-1.

Universitatea Craiova - FCSB 2-2 (1-1), Stadion „Ion Oblemenco” - Craiova Au marcat: Adrian Rus (9), Florin Ștefan (54), respectiv Daniel Bîrligea (16), David Popa (65). Arbitru: Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenți: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Andrei Moroiță (Ploiești) Arbitru video: Cătălin Popa (Pitești); arbitru asistent video: Mircea Orbuleț (București) Observatori: Cristian Nica (Ploiești) - CCA, Roxana Berceanu (București) - FRF

CS Gloria Bistrița - AFC UTA Arad 1-0 (1-0), Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” - Bistrița A marcat: Ibuchi Chukwu (21). Arbitru: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea); arbitri asistenți: Bogdan Ioan Cozorici (Zalău), Barna Tamas Biro (Cernat/Covasna); al patrulea oficial: Raul Sebastian Bădărău (Hunedoara) Observatori: Vladimir Urzică (Piatra Neamț) - CCA, Eduard Florian Marin (București) - FRF

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Universitatea Craiova 3 2 1 0 10-3 7 2 Gloria Bistrița 3 2 0 1 4-4 6 3 UTA Arad 3 1 1 1 4-2 4 4 Petrolul Ploiești 3 1 1 1 4-6 4 5 FCSB 3 1 1 1 5-6 4 6 Sănătatea Cluj 3 0 0 3 3-9 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.