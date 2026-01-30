„Campionii României anunță transferul lui Denis Alibec la Farul Constanța. Clubul nostru îi mulțumește atacantului în vârstă de 35 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes!”, a precizat FCSB.

Revenirea la echipa care l-a format

Farul Constanța a confirmat revenirea lui Alibec.

„Denis revine la Constanța pentru a patra oară, la echipa care l-a format și alături de care a devenit campion național în cel mai frumos sezon din istoria clubului, 2022–2023.

Experimentatul atacant, cu 45 de partide în tricoul echipei naționale, se va alătura echipei în acest weekend și ar putea debuta rapid, ținând cont de programul foarte dificil al echipei noastre în perioada următoare”, menționează Farul.

