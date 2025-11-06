FCSB, învinsă de FC Basel cu 3-1, în Europa League
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League.
După eșecul cu Basel, FCSB a picat pe locul 31 în clasamentul din Europa League. Echipa pregătită de Elias Charlambous rămâne cu o singură victorie în competiție și cu trei înfrângeri, potrivit sport.ro.
Rezultate FCSB în Europa League
1-0 vs. Go Ahead Eagles
0-2 vs. Young Boys Berna
1-2 vs. Bologna
1-3 vs. Basel
Basel - FCSB 3-1
Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.
Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.
Sursa: Agerpres
Etichete: fotbal, infrangere, fcsb,
Dată publicare:
06-11-2025 21:44