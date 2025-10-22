Liniile 86, 90, 104 şi 143 vor avea trasee modificate, joi, cu ocazia meciului FCSB-Bologna

Stiri actuale
22-10-2025 | 16:28
stb
Facebook

Troleibuzele 86 şi 90, precum şi autobuzele 104 şi 143 vor circula deviat joi seara, din cauza meciului FCSB - Bologna de pe Arena Naţională.

autor
Ioana Andreescu

„Pentru a permite participarea în siguranţă a publicului la meciul de fotbal dintre echipele FCSB şi Bologna, programat joi, 23.10.2025, ora 19:45, numai dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, vehiculele liniilor 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului", menţionează sursa citată.

Astfel troleibuzele 86 şi 90 vor circula pe traseele de bază, între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

De asemenea, linia de autobuze 104 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul „Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, iar ulterior pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

În acelaşi timp, linia 143 va avea un traseu de bază, între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, după care un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, iar mai apoi pe traseul actual.

Citește și
politie serbia
Tragedie rutieră în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz
Iarna vine mai devreme în 2025. Transfăgărășanul și Transalpina, închise cu trei săptămâni mai devreme din cauza ninsorilor

Sursa: Agerpres

Etichete: autobuze, traseu, modificari, meci,

Dată publicare: 22-10-2025 16:28

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz. FOTO
Stiri externe
Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz. FOTO

Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz în statul Pernambuco, din nord-estul Braziliei, după ce şoferul a pierdut controlul vehiculului, a anunţat Poliţia Federală Rutieră, potrivit Reuters.

Tragedie rutieră în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz
Stiri externe
Tragedie rutieră în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz

Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP.

Accident între un tramvai şi un autobuz, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai mulți pasageri au fost transportați la spital
Stiri actuale
Accident între un tramvai şi un autobuz, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai mulți pasageri au fost transportați la spital

Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, iar mai multe persoane primesc îngrijiri medicale.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28