Ce datorii a strâns Gigi Becali la FCSB în ultimii cinci ani raportați la Fisc. Bilanțurile oficiale

FCSB se află în atenția autorităților fiscale, după ce ANAF a analizat situația financiară a clubului folosind un soft special, iar verificările au arătat cheltuieli nejustificate și datorii semnificative.

FCSB se numără printre societățile cu risc fiscal ridicat, după ce ANAF a utilizat un soft special pentru a analiza situația financiară a firmelor, inclusiv declarațiile fiscale lunare, veniturile, tranzacțiile contabile sau activitatea curentă.

Softul special a arătat că FCSB ar fi avut cheltuieli nejustificate de mai bine de 7 milioane de lei. Mai exact, 7.020.140 de lei, sumă cheltuită în ultimii cinci ani de clubul de fotbal, pe care Gigi Becali, patronul echipei, n-ar fi justificat-o la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Așadar, FCSB a acumulat în ultimii cinci ani raportați la Ministerul Finanțelor (2020-2024) datorii nete totale de peste 103 milioane de lei, respectiv de circa 20,29 milioane de euro.

ȘtirilePROTV.ro a calculat datoria netă (datorii totale minus creanțe - sumele pe care clubul le are de încasat - n.r.) în baza bilanțurilor oficiale depuse de club la ministerul Finanțelor.

De asemenea, tot în aceași perioadă, clubul a avut venituri totale de 381.410.928 lei (74.786.456 euro).

În aceeași perioadă de cinci ani, clubul a raportat pierderi totale de peste 93 de milioane de lei (+18 milioane de euro), cu excepția anilor 2021 și 2024, când a înregistrat profit.

Softul ANAF a alertat inspectorii că suma uitată de Becali a dus la diminuarea impozitului pe profit încasat de stat. Mai mult, patronul FCSB a fost anunțat încă din martie că va fi verificat.

„La nivelul activității de inspecție fiscală din cadrul Direcției de Finanțe București se realizează sute de astfel de analize de risc fiscal. Se pot observa diminuări în colectarea taxelor către bugetul consolidat al statului”, a declarat Bogdan Niculescu, reprezentant al serviciului de presă al Direcției de Finanțe București.

În apărarea sa, Gigi Becali spune că programul celor de la ANAF a dat eroare.

„Acuma ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acuma îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva. Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200.000 și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!” - a tunat Becali.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













