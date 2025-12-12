Florin Tănase, după FCSB – Feyenoord 4-3: „Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca acestea în Europa”

Stiri Sport
12-12-2025 | 07:11
Florin Tănase

Fotbalistul formaţiei FCSB, Florin Tănase, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenoord, scor 4-3, că numai o echipă ca a sa “poate oferi seri ca acestea în Europa”.

autor
Vlad Dobrea

“Un meci senzaţional. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune. Echipa asta a dat dovadă de mentalitate puternică, alături de cei din tribună. Au fost încrezători în noi. Şi datorită lor am reuşit să câştigăm. Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca acestea în Europa. Sper să fie meciul nostru de deblocare şi să evoluăm cum am făcut-o în sezonul trecut”, a spus Tănase în direct la Digi Sport.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Liga Europa. Oaspeţii au condus cu 3-1.

Sursa: News.ro

Etichete: fcsb, florin tanasa, feyenoord,

Dată publicare: 12-12-2025 07:11

