FCSB a câștigat în deplasare cu Unirea Slobozia și a încheiat etapa a 20-a cu o victorie. Rezultatele şi clasamentul

FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, în deplasare, la Clinceni, în ultimul meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Mihai Lixandru (62) a marcat simplu, cu latul, la cornerul executat de Florin Tănase, iar Alexandru Stoian (90+5) a închis tabela, în ziua în care a împlinit 18 ani. Stoian a mai avut două ocazii mari de gol, dar a trimis în bară în prima situaţie (65) şi a ratat singur cu portarul în a doua situaţie (90+2).

Unirea a pierdut ultimele sale nouă meciuri şi are un singur punct în ultimele zece etape.

FCSB e neînvinsă de şapte etape, patru victorii şi trei egaluri.

În tur, Unirea s-a impus cu 1-0.

AFC Unirea 04 Slobozia - FC FCSB 0-2 (0-1), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Mihai Lixandru (62), Alexandru Stoian (90+5).

Cartonaş roşu: Daniel Şerbănică (Unirea) 56.

Arbitru: Vlad Baban (Iaşi); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Eduard Ioniţă (Tulcea)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF

Meciurile din etapa a 20-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au avut loc de vineri până luni.

Rezultate vineri 12 decembrie:

FC CFR 1907 Cluj - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1 (1-0), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Andrei Cordea (6, 46, 90+6 - penalty), respectiv Efraim Bodo (71).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici; arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Marcel Vasile (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 13 decembrie

FC Argeş - AFC Botoşani 0-0, Stadion Orăşenesc - Mioveni

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Răzvan Negară (Vaslui)

Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF

FC Rapid Bucureşti - ASC Oţelul Galaţi 0-2 (0-1), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Pedro Nuno (17), Paul Iacob (80).

Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF

Duminică 14 decembrie

FC Petrolul Ploieşti - FC Universitatea Cluj 0-1 (0-0), Stadion ''Ilie Oană'' - Ploieşti

A marcat: Omar El Sawy (63).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Cristian Daniel Ilinca (Craiova), Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Marian Ivan (Braşov) - LPF

Dinamo Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti 4-0 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Alberto Soro (24), Cristian Mihai (68), Stipe Perica (76), Cătălin Cîrjan (90+2).

Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Sorin Costreie (Voluntari)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF

AFC Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Sibiu

Au marcat: Assad Al Hamlawi (15), Ştefan Baiaram (31).

Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

Luni 15 decembrie

FC Farul Constanţa - AFC UTA Arad 1-1 (1-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Ionuţ Vînă (33), respectiv Valentin Costache (77 - penalty).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti)

Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF

AFC Unirea 04 Slobozia - FC FCSB 0-2 (0-1), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Mihai Lixandru (62), Alexandru Stoian (90+5).

Cartonaş roşu: Daniel Şerbănică (Unirea) 56.

Arbitru: Vlad Baban (Iaşi); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Eduard Ioniţă (Tulcea)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Rapid Bucureşti 20 11 6 3 33-18 39

2 FC Dinamo Bucureşti 20 10 8 2 32-16 38

3 FC Botoşani 20 10 8 2 30-14 38

4 Universitatea Craiova 20 10 7 3 32-20 37

5 FC Argeş 20 10 4 6 26-19 34

6 Oţelul Galaţi 20 8 6 6 30-17 30

7 Universitatea Cluj 20 8 6 6 25-19 30

8 UTA Arad 20 7 8 5 24-29 29

9 FCSB 20 7 7 6 29-25 28

10 Farul Constanţa 20 7 6 7 26-24 27

11 CFR Cluj 20 5 8 7 28-33 23

12 Petrolul Ploieşti 20 4 7 9 15-19 19

13 Unirea Slobozia 20 5 3 12 18-29 18

14 FK Csikszereda 20 3 7 10 21-43 16

15 FC Hermannstadt 20 2 6 12 16-34 12

16 Metaloglobus 20 2 5 13 17-43 11

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













