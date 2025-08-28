FCSB - Aberdeen, astăzi, de la ora 21:30, LIVE la PRO TV și pe VOYO. „Roș-albaștrii”, meci crucial în Europa League

28-08-2025 | 07:18
aberdeen fcsb
După „thriller”-ul din Scoția, cu Aberdeen, încheiat 2-2, FCSB și gruparea britanică se întâlnesc, astăzi, în manșa secundă din play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct la PRO TV și pe VOYO, de la ora 21:30.

Alexandru Toader

Formația „roș-albastră” putea să plece din cu toate cele trei puncte din Scoția, după ce a condus pe „Pittodrie Stadium” cu 2-0, cu un om în minus pe teren.

Azi, de la ora 21:30, în direct la PRO TV și pe VOYO, FCSB va lupta pentru calificarea în grupa Europa League, într-un meci care are loc la București, pe „Arena Națională”.

Pentru returul cu Aberdeen, campioana României poate conta și pe fundașul stânga Risto Radunovic, după ce a lipsit de la ultimele trei meciuri europene ale campioanei României.

Muntenegreanul a transmis un mesaj clar înaintea partidei de joi seară: obiectivul său este să demonstreze pe gazon că echipa merită să ajungă în grupe.

„Sunt apt 100%. Am avut nevoie de pauza de două săptămâni, acum mă simt bine și aștept meciul", a zis Radunovic pentru Sport.ro.

Acum, cu excepția Juri Cisotti, suspendat, Radunovic se așteaptă ca toți colegii săi să fie gata să facă un meci mare.

"Împreună cu tot stadionul!"

Fundașul în vârstă de 33 de ani a subliniat importanța suporterilor, care sunt așteptați în număr de peste 40.000, și a cerut unitate pentru a obține calificarea.

"Fanii au fost și în Scoția, au fost peste tot cu noi. Asta e o formulă cu care joi seară trebuie să ieșim pe teren și să obținem, împreună cu tot stadionul, o atmosferă bună și să ne calificăm", a punctat jucătorul.

Radunovic, al cărui contract cu FCSB expiră pe 30 iunie 2027, a evitat să comenteze situația personală din tur, când a făcut deplasarea, dar nu a putut evolua din cauza unor probleme cu viza. "E un lucru care a trecut, acum vreau să mă concentrez la ce pot să fac în viitor. Vreau să demonstrez pe teren și vreau să obținem calificarea", a adăugat el.

Pentru a merge mai departe în Europa League, fundașul crede că echipa trebuie să revină la elementele de bază care i-au adus succesul: "Trebuie să facem lucrurile simple, pe care le-am făcut mereu când am avut rezultate bune. Să fim toți în slujba echipei și să câștigăm meciul", potrivit Sport.ro.

Thelin: „Vrem să fim în Europa League și vom da totul pentru a ajunge acolo!”

Jimmy Thelin, antrenorul celor d ela Aberdeen, susține că echipa este acuzată pe nedrept de faptul că se gândește la Conference League ca la o plasă de siguranță.

La fel ca FCSB, Aberdeen va evolua în faza principală Conference League în cazul unui eșec pe Arena Națională. Totuși, Thelin spune că echipa sa va da totul pentru a trece de campioana României.

”Europa League este obiectivul nostru. Lumea vorbește despre o plasă de siguranță (n.r. Conference League), dar noi nu gândim în acești termeni. Vrem să fim în Europa League și vom da totul pentru a ajunge acolo.

Ca antrenor, jucător și club, întotdeauna îți dorești să joci împotriva celor mai bune echipe și, în același timp, să crezi în tine, să găsești modalități de a câștiga meciuri, să fii cea mai bună versiune a ta”, a spus Jimmy Thelin, conform Aberdeen Live.

