Cine transmite FCSB - Aberdeen. Unde poți vedea LIVE meciul din play-off-ul Europa League

27-08-2025 | 15:54
aberdeen fcsb
Profimedia

Partida FCSB - Aberdeen, din turul doi al play-off-ului Europa League, va fi transmisă, joi (28 august), în direct la PRO TV și pe VOYO.  

autor
Alexandru Toader

Confruntarea se anunță decisivă pentru parcursul european al roș-albaștrilor și promite un spectacol de neratat pentru fanii fotbalului.

Partida vine după un meci tur spectaculos, încheiat cu scorul de 2-2, exclusiv pe VOYO. Jocul a oferit emoții intense, cu goluri, răsturnări de situație și o atmosferă pe măsura unui duel european.

Pentru FCSB, rezultatul reprezintă un pas important, însă miza returului este uriașă: calificarea în fața propriilor suporteri.

La București, atmosfera se anunță una incendiară, iar energia suporterilor roș-albaștri va fi un atu esențial pentru echipă. VOYO și PRO TV le oferă celor de acasă șansa de a trăi experiența completă, cu acces rapid și de calitate, adaptat tuturor obiceiurilor de consum: de pe televizor, laptop, telefon sau tabletă.

După spectacolul fotbalistic din urmă cu o săptămână, din Scoția, toată atenția se îndreaptă spre București. Joi, 28 august, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO, returul FCSB – Aberdeen promite un duel decisiv, încărcat de emoție, pasiune și intensitate.

Aberdeen-FCSB, 2-2. Golurile și cele mai importante faze. Rezumat

Sursa: StirilePROTV

27-08-2025 15:54

