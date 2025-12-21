Exact de ziua sa, Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid: ”A fost idolul meu”

21-12-2025 | 07:37
Kylian Mbappe, Ronaldo
Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025, sâmbătă seara, în cursul meciului câştigat cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Sevilla FC.

Cristian Matei

El a egalat astfel recordul stabilit de portughezul Cristiano Ronaldo, care a înscris acelaşi număr de goluri pe parcursul unui an calendaristic (2013) pentru echipa din capitala Spaniei.

Mbappe, care a împlinit sâmbătă 27 de ani, a transformat un penalty provocat de brazilianul Rodrygo în minutul 86, după ce englezul Jude Bellingham reuşise să deschidă scorul în prima repriză (38).

"Este o zi specială, pentru că este ziua mea de naştere. Obiectivul a fost să încheiem anul într-o notă pozitivă, iar atingerea acestui record este ceva cu adevărat incredibil. Să-l egalez pe Cristiano, idolul meu, cel mai bun jucător din istoria lui Real Madrid şi o legendă mondială, este o onoare pentru mine", a declarat vedeta franceză pentru Real Madrid TV, potrivit Agerpres.

Căpitanul selecţionatei Franţei, al cărui dormitor din copilărie era acoperit cu postere cu "CR7", i-a adus un omagiu idolului său sărbătorind marcarea golului cu emblematicul "Siuu" al superstarului portughez.

"Am vrut să-i transmit un salut, pentru că a fost întotdeauna bun cu mine. Această celebrare a fost pentru el. În mod normal, am şi eu propriul mod în care sărbătoresc golurile, dar am vrut să împărtăşesc asta cu el astăzi. A fost idolul meu când eram copil, am o relaţie foarte bună cu el, este un prieten acum", a mai spus atacantul francez.

Mbappe, care a avut un început de sezon excepţional alături de o echipă inconsistentă a lui Real Madrid, a marcat până în prezent 73 de goluri în 83 de meciuri în tricoul "blanco", fiind încă o distanţă uriaşă de Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid, cu 450 de goluri în 438 de meciuri.

În urma succesului de sâmbătă, Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul FC Barcelona, care va juca duminică în deplasare cu Villarreal.

Rezultate înregistrate în etapa a 17-a a campionatului Spaniei:
Vineri
Valencia CF - Mallorca 1-1
Au marcat: Duro (52), respectiv Costa (23).

Sâmbătă
Real Oviedo - Celta Vigo 0-0
Ionuţ Radu a fost integralist la Celta, în timp ce Horaţiu Moldovan a fost rezervă la Oviedo.

Levante - Real Sociedad 1-1
Au marcat: De La Fuente (90+4 - penalty), respectiv Kubo (45+1).

Osasuna Pamplona - Deportivo Alvaes 3-0
Au marcat: (72, 81 - penalty), Garcia (90+3).

Real Madrid - Sevilla FC 2-0
Au marcat: Bellingham (38), Mbappe (86 - penalty).

Duminică sunt programate meciurile Girona - Atletico Madrid, Villarreal - FC Barcelona, Elche - Rayo Vallecano şi Betis Sevilla - Getafe, în timp ce luni urmează să se dispute partida Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona.

Clasament:
1. FC Barcelona 43 puncte
2. Real Madrid 42
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34
5. Espanyol Barcelona 30
6. Betis Sevilla 25
7. Celta Vigo 23

Sursa: Agerpres

Kylian Mbappé a împlinit 27 de ani și rămâne una dintre cele mai explozive vedete ale fotbalului mondial.

