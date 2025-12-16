PSG ia act de decizia Consiliului de Arbitraj în cazul Mbappé și anunță că își rezervă dreptul de apel

16-12-2025 | 22:01
Paris Saint-Germain a anunţat că a luat act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Paris în cazul conflictului cu Kylian Mbappe, pe care o va executa, rezervându-şi totodată dreptul de a face apel.

„Paris Saint-Germain ia act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Paris, pe care o va executa, rezervându-şi totodată dreptul de a face apel. Paris Saint-Germain a acţionat întotdeauna cu bună-credinţă şi integritate şi va continua să o facă. Clubul se îndreaptă acum spre viitor, bazându-se pe unitate şi succes colectiv, şi îi urează jucătorului tot ce este mai bun pentru continuarea carierei sale”, a anunţat clubul francez.

Sumele pe care PSG trebuie să le plătească

După condamnarea în faţa Consiliului de Arbitraj, PSG trebuie să plătească, după notificarea hotărârii, următoarele sume către Kylian Mbappé, cu executare provizorie:

36.666.680 de euro brut, cu titlu de recuperare a celei de-a treia tranşe a primei de semnare;

3.666.666 de euro, cu titlu de concediu plătit, aferent recuperării celei de-a treia tranşe;

17.250.000 de euro, cu titlu de recuperare a salariilor pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2024;

1.725.000 de euro, cu titlu de concediu plătit pentru salariile din aprilie, mai şi iunie 2024;

1,5 milioane de euro, cu titlu de recuperare a primelor de etică pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2024;

150.000 de euro brut, cu titlu de concediu plătit pentru recuperarea primelor de etică din aprilie, mai şi iunie 2024.

Obligaţii suplimentare pentru club

Publicarea integrală a hotărârii va trebui să apară pe prima pagină a site-ului de internet al PSG timp de o lună de la notificarea şi comunicarea deciziei.

