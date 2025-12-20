Kylian Mbappé a împlinit 27 de ani. Drumul din Bondy, suburbia Parisului, spre recorduri mondiale și glorie în fotbal. FOTO

Kylian Mbappé a împlinit 27 de ani și rămâne una dintre cele mai explozive vedete ale fotbalului mondial.

Kylian Mbappé (născut la 20 decembrie 1998, Paris) este un fotbalist francez cunoscut pentru viteza și instinctul său de marcator, impunându-se ca una dintre cele mai mari vedete ale fotbalului european. În 2022 a devenit primul jucător din istorie cu patru goluri în finalele Cupei Mondiale, potrivit Britannica.

Crescut în Bondy, suburbie pariziană cu populație majoritar imigrantă, Mbappé a fost format de tatăl său la AS Bondy. A atras rapid atenția pentru talentul său și a ajuns la academia Clairefontaine, apoi, la 14 ani, a semnat cu AS Monaco. A debutat în 2015 la prima echipă și a contribuit decisiv la câștigarea Ligue 1 în sezonul 2016–2017.

Transferul la PSG

În 2017 s-a transferat la PSG, formând un atac celebru alături de Neymar, iar din 2021 și cu Messi. A câștigat multiple titluri Ligue 1, a fost de cinci ori consecutiv golgheter și a primit în repetate rânduri premiul Jucătorul Anului. În 2024 a anunțat că va părăsi PSG, iar Real Madrid a confirmat transferul. În primul sezon în Spania (2024–2025) a înscris 43 de goluri, fiind golgheterul La Liga.

Pe plan internațional, a debutat la naționala Franței în 2017. A câștigat Cupa Mondială 2018, devenind al doilea adolescent care marchează în finală. În 2022 a câștigat Gheata de Aur și a reușit un hat-trick în finală, devenind primul jucător cu patru goluri în finale de Cupă Mondială. Deși a fost ținta unor abuzuri rasiste, Mbappé a decis să rămână la națională.

