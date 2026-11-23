Cazul Jamal Musiala provoacă agitaţie la Bayern München. Tânărul jucător german a revenit vineri pe teren împotriva echipei din Köln (1-1), după o accidentare care l-a ţinut departe de teren timp de două luni, potrivit News.ro.

Însă, cu câteva zile înainte de această revenire, el a suferit din nou un leşin la antrenament, după cum a dezvăluit tabloidul Bild. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, întrucât tânărul mijlocaş dezvăluise că suferă de o „disfuncţie neurologică” care îi provoacă „absenţe scurte şi temporare, uşor de tratat”.

Acest nou episod de stare de rău a avut loc chiar în ziua unei şedinţe a consiliului de supraveghere al clubului, care pare vizibil iritat de această fragilitate.

Câteva zile mai târziu, fostul preşedinte al clubului, Karl-Heinz Rummenigge, nu s-a ferit să afirme că şansele ca Musiala să-şi recâştige forma optimă sunt reduse. Şi că un transfer ar fi cea mai bună soluţie pentru finanţele clubului. „Este foarte posibil şi chiar de luat în considerare, pentru că, din păcate, ceea ce ştim ne face să credem că va fi dificil să revină la nivelul pe care l-a atins de atâtea ori aici, în acest stadion”, a declarat el.

„Dacă nu va redeveni Jamal cel de odinioară, atunci va trebui să discutăm – cu familia, cu jucătorul şi, mai ales, cu agenţia, pentru că, sincer, aceste sume de bani nu vor mai fi justificabile.”

El s-a referit astfel la prelungirea contractului jucătorului până în 2030, semnată în februarie 2025, cu un salariu anual estimat la 25 de milioane de euro. O opinie împărtăşită deja de preşedintele de onoare Uli Hoeness şi de directorul general Jan-Christian Dreesen.

Acest cinism al conducerii a stârnit indignare în Germania

Acest cinism al conducerii a stârnit indignare în Germania, şi chiar în cadrul clubului. Michael Olise a dat „like” unui mesaj al sindicatului internaţional al jucătorilor (FIFPro) care denunţa declaraţiile conducerii bavareze.

Antrenorul Vincent Kompany şi directorul sportiv Max Eberl şi-au exprimat, de asemenea, public sprijinul faţă de jucătorul lor, declarându-se convinşi că acesta îşi va regăsi într-o zi forma maximă.

Pe Sport1, Maik Franz, fost fundaş al echipei Hertha Berlin, a criticat la rândul său conducerea bavareză. „Ceea ce fac conducătorii de la Bayern în acest caz – şi nu mă refer la Kompany şi Eberl, pentru că ei se comportă ireproşabil –, ci ceea ce fac domnul Hoeness, domnul Dreesen şi domnul Rummenigge, este, în opinia mea, demn de dispreţ şi se apropie chiar de intimidare. Este inadecvat să se vorbească public despre o boală şi despre salariul aferent la acest nivel. Nu consider acest lucru acceptabil. Nu trebuie uitat faptul că Jamal a făcut tot posibilul pentru a reveni.”

Fostul jucător a lăudat „curajul şi transparenţa” lui Musiala. „Este inacceptabil ca acum acest lucru să se întoarcă împotriva lui”, a adăugat el. „Ca să fim cu totul sinceri, nu mai vorbim de «Mia san mia», ci de «Mia san money». Banii au prioritate faţă de individ. Este inadmisibil.”