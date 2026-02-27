Un alt duel interesant va fi cel dintre echipele italiene Bologna şi AS Roma, finalista din 2023.

Confruntări atractive se anunţă a fi şi VfB Stuttgart - FC Porto sau Lille OSC - Aston Villa.

Tabloul fazei eliminatorii:

Optimi de finală (12 şi 19 martie)

KRC Genk - SC Freiburg

Bologna - AS Roma

Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga

VfB Stuttgart - FC Porto

Panathinaikos Atena - Real Betis Sevilla

Nottingham Forest - FC Midtjylland

Celta Vigo - Olympique Lyon

Lille OSC - Aston Villa

Sferturi de finală (9 şi 16 aprilie)

Sfert 1: Ferencvaros/Sporting Braga - Panathinaikos/Betis

Sfert 2: Genk/Freiburg - Celta Vigo/Lyon

Sfert 3: VfB Stuttgart/FC Porto - Nottingham Forest/FC Midtjylland

Sfert 4: Bologna/AS Roma - Lille/Aston Villa

Semifinale (30 aprilie şi 7 mai)

Sfert 1 - Sfert 2

Sfert 3 - Sfert 4

Finala este programată pe 20 mai, la Istanbul.