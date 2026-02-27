Un alt duel interesant va fi cel dintre echipele italiene Bologna şi AS Roma, finalista din 2023.
Confruntări atractive se anunţă a fi şi VfB Stuttgart - FC Porto sau Lille OSC - Aston Villa.
Tabloul fazei eliminatorii:
Optimi de finală (12 şi 19 martie)
KRC Genk - SC Freiburg
Bologna - AS Roma
Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga
VfB Stuttgart - FC Porto
Panathinaikos Atena - Real Betis Sevilla
Nottingham Forest - FC Midtjylland
Celta Vigo - Olympique Lyon
Lille OSC - Aston Villa
Sferturi de finală (9 şi 16 aprilie)
Sfert 1: Ferencvaros/Sporting Braga - Panathinaikos/Betis
Sfert 2: Genk/Freiburg - Celta Vigo/Lyon
Sfert 3: VfB Stuttgart/FC Porto - Nottingham Forest/FC Midtjylland
Sfert 4: Bologna/AS Roma - Lille/Aston Villa
Semifinale (30 aprilie şi 7 mai)
Sfert 1 - Sfert 2
Sfert 3 - Sfert 4
Finala este programată pe 20 mai, la Istanbul.