Cantitatea mare de zăpadă căzută într-un timp scurt este rezultatul unui ciclon puternic, iar meteorologii avertizează că ninsorile vor mai dura câteva zile.

Troienele au pus stăpânire pe capitala rusă, unde ninge de 4 zile. Însumat, în luna ianuarie, în Moscova a nins mai mult decât oricând în ultimele două secole, spun specialiștii ruși.

Artem Kol, CCTV reporter: „Autoritățile locale spun că serviciile municipale funcționează normal, în pofida faptului că înotăm în zăpadă până la brâu, iar străzile sunt invadate de nămeți”.

Stratul de zăpadă a depășit 60 de centimetri în Moscova; în consecință, ambuteiajele sunt la ordinea zilei. Joi seara, autoritățile au fost nevoite să le ceară locuitorilor să rămână până mai târziu la serviciu, pentru că nu se mai putea circula prin oraș.

Unele străzi au fost transformate în spații temporare de depozitare a zăpezii, pentru a facilita curățarea altor căi de circulație. Urmarea este că, în drumurile lor, locuitorii au de escaladat mormane imense. Și să urce ori să coboare din mijloacele de transport în comun este o adevărată provocare. În așteptarea autobuzelor, care vin mult mai rar decât ar fi normal, oamenii formează cozi imense în stațiile de metrou, ca să stea la adăpost.

Meteorologii pun cantitatea anormală de zăpadă pe seama unor cicloane extinse și puternice. Și spun că nu s-au mai înregistrat asemenea ninsori din 1823.

