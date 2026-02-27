La 44 de ani, actrița și antreprenoarea a apărut la prezentarea Fendi din cadrul Săptămânii Modei de la Milano alături de fiica sa în vârstă de 14 ani, Haven Warren, iar rezultatul a fost o aliniere vestimentară perfectă, potrivit Hello Magazine.

Ten luminos, păr extrem de strălucitor și ținute coordonate în alb și negru le-au transformat într-una dintre cele mai puternice declarații de frumusețe de pe scena modei milaneze din această săptămână. Dar adevărata surpriză? Haven nu mai este fetița pe care mulți și-o amintesc. La 14 ani, ea evoluează într-o tânără sigură pe sine, cu un simț al stilului care reflectă clar instinctele vestimentare ale mamei sale.

Apariția lui Haven la Milano confirmă ceea ce recentele prezențe pe covorul roșu sugeraseră deja: are o afinitate naturală pentru modă și frumusețe. Stilul ei reflectă preferința mamei pentru linii curate, croieli drepte și ținute monocrome. Fie că este vorba despre un eveniment de anvergură sau despre ținute de zi cu zi, ambele preferă siluete structurate și proporții echilibrate.

La Fendi, paleta lor alb-negru a consolidat această estetică comună. Tonurile de blond și brunet, buclele lejere, machiajul minimalist și finisajele impecabile au creat o imagine coerentă și armonioasă.