Tot mai mulți democrați susțin că americanii ar avea dreptul la miliarde de dolari despăgubiri, ceea ce ar însemna aproximativ 1.700 de dolari pentru fiecare gospodărie.

Ce a declanșat reacția

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, i-a trimis joi o scrisoare secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, solicitând guvernului federal „să ramburseze toate plățile de tarife către newyorkezi”.

• Mai mulți alți lideri democrați la nivel de stat au făcut cereri similare, inclusiv guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. • De asemenea, 25 de senatori democrați au anunțat joi „Tariff Refund Act”, un proiect de lege care ar obliga Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA să plătească rambursări, cu prioritate pentru întreprinderile mici.

Dincolo de declarații: Propunerea democraților privind rambursarea a 1.700 de dolari inversează propria strategie a lui Trump de a genera sprijin pentru tarife, când promitea cecuri-dividend de 2.000 de dolari, în contextul nepopularității largi a politicii.

Ce spun democrații

Senatoarea Elizabeth Warren (Democrat – Massachusetts) a publicat joi un videoclip în care susține cifra de 1.700 de dolari.

• „În Massachusetts am auzit de la tot felul de companii, de la producători de jocuri de societate până la fabricanți de cărucioare pentru copii, că tarifele au făcut mai scumpă administrarea afacerilor și i-au obligat să crească prețurile”, a spus ea. • „Adevărul este că dumneavoastră ați plătit pentru politicile economice dezastruoase ale lui Trump.”

Reprezentanții Casei Albe și ai Biroului pentru Management și Buget nu au răspuns imediat solicitării de comentarii trimise de Axios joi seara.

Datele din spate: Hochul a invocat un studiu din ianuarie realizat de Yale Budget Lab pentru a susține cifra de 1.700 de dolari.

• „Tarifele din 2025-2026 implică o creștere a prețurilor de consum de 1,3% (1,2% fără tarifele privind Groenlanda) pe termen scurt, presupunând transferul integral al costurilor către consumatori”, au concluzionat cercetătorii. • „Această estimare, înainte de ajustarea comportamentului de substituție, reflectă efectele asupra bunăstării consumatorilor și reprezintă o pierdere de venit pe termen scurt de aproximativ 1.751 de dolari per gospodărie, în dolari 2025.”