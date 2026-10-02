La data de 1 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu din cadrul I.P.J. Constanța au efectuat verificări cu privire la un bărbat din municipiul Constanța, bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul ar fi oferit spre vânzare, prin intermediul unei platforme de comerț online, o armă neletală supusă autorizării.

Polițiștii s-au deplasat la domiciliul persoanei în cauză, fiind identificate 24 de arme neletale (5 tip pușcă și 19 tip pistol cu aer comprimat), precum și 46 de recipiente conținând aproximativ 16.500 de proiectile metalice.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că persoana în cauză nu deține calitatea de deținător autorizat de arme și muniții.

Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi supuse unor constatări criminalistice și balistice.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.