În prima săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României, scrie news.ro.

Potrivit estimărilor, în săptămâna 5 - 12 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice.

În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga țară.

În săptămâna 12 - 19 octombrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În intervalul 19 - 26 octombrie, temperaturile medii vor fi peste cele specifice perioadei în întreaga țară, cele mai accentuate abateri pozitive fiind estimate în jumătatea vestică.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

În ultima săptămână a intervalului, 26 octombrie - 2 noiembrie, mediile temperaturilor vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în întreaga țară.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.